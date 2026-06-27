Cua-rơ Nguyễn Thị Huyền Trang giành HCĐ giải vô địch địa hình châu Á 2026

Tin vui tới với người hâm mộ xe đạp Việt Nam khi đội tuyển xe đạp địa hình nữ quốc gia đã giành được tấm HCĐ tại giải vô địch châu Á 2026.

Nguyễn Thị Huyền Trang giành được HCĐ quan trọng tại giải vô địch địa hình châu Á 2026. Ảnh: ACC

Giải xe đạp địa hình vô địch châu Á 2026 đang tổ chức ở Uzbekistan và sẽ bế mạc ngày 28-6, theo giờ địa phương.

Trong ngày thi đấu 27-6, Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp địa hình nữ Việt Nam cho biết chúng ta đã giành được tấm HCĐ quan trọng ở nội dung băng đồng Cross-country Eliminator (XCE).

Tại chung kết tranh huy chương, Huyền Trang đã về đích thứ 3, xếp sau các cua-rơ Liang Zhenglan (Trung Quốc, về nhất) và Lei Ying (Trung Quốc, về nhì) để có tấm HCĐ quan trọng.

Trước đó tại vòng đấu loại phân hạng, cua-rơ Nguyễn Thị Huyền Trang đã xếp hạng nhất và giành quyền đi tiếp. Ở các lượt đấu tiếp theo, dù gặp các đối thủ mạnh nhưng Huyền Trang vẫn thi đấu tốt để giành quyền vượt qua tứ kết, bán kết để có mặt tại chung kết.

Huyền Trang và Như Quỳnh đang có mặt tại Uzbekistan. Ảnh: VCF

Tại giải lần này, HLV Lê Nguyễn Thành Nhân là người chỉ đạo chuyên môn trực tiếp để Nguyễn Thị Huyền Trang tập trung thi đấu giành kết quả HCĐ. Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp địa hình nữ Việt Nam cho biết đây là lần thứ 3, Huyền Trang góp mặt ở giải vô địch châu Á.

Cùng trong nội dung này, cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh đã thi đấu nhưng chỉ giành hạng 11 chung cuộc. Toàn nội dung có 20 cua-rơ đã thi đấu.

Giải đấu năm nay tổ chức 17 bộ huy chương dành cho hệ vô địch, U23, vô địch trẻ với dành cho nam, nữ theo từng nội dung thi đấu.

MINH CHIẾN