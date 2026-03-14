Cua-rơ Nguyễn Thị Thật giành áo Xanh chung cuộc giải xe đạp đường trường nữ quốc tế TPHCM 2026

Chặng cuối của giải đấu đã khép lại với những cảm xúc hài lòng của người giành chiến thắng chung cuộc năm nay.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật có áo Xanh tại giải. Ảnh: VCF

Chặng cuối, chặng 5, giải xe đạp đường trường nữ quốc tế 2026 đã diễn ra với lộ trình từ Vũng Tàu tới Thủ Dầu Một dài 122km.

Tất cả các cua-rơ đều tập trung vào cuộc đấu để giành những kết quả cuối cùng trước khi khép lại hành trình tranh tài. Với sự quyết tâm của mình, cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã thể hiện được phong độ cao nhất qua đó cán đích đầu tiên, về nhất chặng 5. Về thứ nhì tại chặng đua là cua-rơ Lee Eunhee và hạng 3 là cua-rơ Watabe Kasuga.

Với kết quả này, Nguyễn Thị Thật đã giữ vững áo Xanh (VĐV nước rút tốt nhất) tại giải đua năm nay. Cô là 1 trong những cua-rơ của chủ nhà Việt Nam đạt thành tích tốt trong từng chặng đua của giải lần này.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, cua-rơ Rasmussen Alma đã giành áo Vàng khi đạt kết quả tốt nhất của cuộc đua. Cô cũng nhận áo Trắng (VĐV trẻ xuất sắc) trong giải. Trong khi đó, áo chấm Đỏ (VĐV leo núi xuất sắc) thuộc về Komina Marina. VĐV đạt danh hiệu cua-rơ Việt Nam xuất sắc nhất giải là Nguyễn Thị Thu Mai. Cũng tại giải, ban tổ chức trao áo Hồng (hoa khôi) dành cho cua-rơ Lâm Thị Kim Ngân.

Giải đấu ghi nhận đã có 69 cua-rơ tham gia tranh tài qua các trận đấu, tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở giải.

Ở bảng kết quả đồng đội, đội Hitec Products-Fluid Control đã giữ ngôi vô địch toàn đoàn. Hạng nhì là đội XDS China women Team. Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang xếp hạng 3 toàn giải.

MINH CHIẾN