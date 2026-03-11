Nguyễn Thị Thu Mai vuột áo Vàng ở chặng 2 giải xe đạp quốc tế TPHCM 2026

Cua-rơ Nguyễn Thị Thu Mai không giữ được áo Vàng đã có tại chặng thứ nhất của giải đua sau khi kết thúc tranh tài chặng 2.

Rasmussen Alma đã vượt lên giành áo Vàng tạm thời của giải. Ảnh: XEDAPONLINE

Chặng 2 của giải đua xe đạp nữ giải đường trường quốc tế TPHCM 2026 đã tranh tài ngày 11-3 với chiều dài 125km từ Nha Trang (Khánh Hòa) tới Phan Rang (Khánh Hòa).

Các cua-rơ đã thi đấu với tốc độ cao khi đoàn đua đi qua lộ trình ven biển Nha Trang. Trong chặng này, đội Li Ning Star Ladies (Trung Quốc) tiếp tục đảm bảo được kỷ luật chiến thuật và tay đua chủ lực Marina Komina đã có cú nước rút mạnh mẽ, cán đích đầu tiên giành chiến thắng chặng. Về nhì là cua-rơ Rasmussen Alma (Hitec Products – Fluid Control). Về đích hạng 3 tại chặng là cua-rơ Trung Quốc Zhang Hao (XDS China Women Team).

Trong top 10 cua-rơ về đích đầu tiên của chặng, Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) về vị trí hạng 8) Ở chặng 2, Lâm Thị Thùy Dương có hạng 16 còn Nguyễn Thị Thật về hạng 20.

Thu Mai không bảo toàn được áo Vàng đã có tại chặng thứ nhất. Sau chặng 2, áo Vàng đã đổi chủ dành cho cua-rơ Rasmussen Alma. Cua-rơ Rasmussen Alma cũng tạm giữ áo Xanh và áo Trắng của giải. Áo chấm Đỏ đang tạm thuộc về cua-rơ Marina Komina.

Trên bảng xếp hạng áo Trắng lúc này, Lâm Thị Thùy Dương (Vinama – TPHCM) là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong top 5 và còn cơ hội tranh chấp trước các đối thủ.

Ở bảng xếp hạng tổng đối với áo Vàng, Nguyễn Thị Thu Mai tạm xuống hạng nhì để bám sát Rasmussen Alma.

Chặng thứ 3 của giải sẽ diễn ra ngày 12-3 với lộ trình dài 164km từ Phan Rang tới Phan Thiết. Đây là chặng đua có lộ trình dài và khả năng thay đổi thứ hạng của các cua-rơ rất dễ xảy ra.

MINH CHIẾN