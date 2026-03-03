Các đội đua F1 và nhân viên phải thuê máy bay riêng đến Melbourne

Giám đốc điều hành F1 Australia, Travis Auld, cho biết rằng là tình trạng hỗn loạn chuyến bay do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran dự kiến không ảnh hưởng chặng Grand Prix khai màn, nhưng khoảng 1.000 nhân viên đường đua phải vội thay đổi chuyến bay.

Một góc đường đua Australian Grand Prix

Nhiều tay đua, kỹ sư, Giám đốc đội đua - và các nhân viên khác đang làm việc tại châu Âu, và Trung Đông là một trung tâm hàng không lớn ở trên đường bay đến Melbourne, để tham gia Australian Grand Prix khai màn ngày 8-3.

Với chặng đua đầu tiên của năm 2026 diễn ra vào cuối tuần này, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn lớn nhất đối với vận tải hàng không toàn cầu kể từ dịch bệnh Covid, trong đó, với Dubai, Bahrain và Doha đều bị ảnh hưởng.

Auld cho biết ông đã nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao của F1 hôm thứ Hai, và “mọi người sẽ có mặt ở đây sẵn sàng cho cuộc đua”: “48 giờ qua đã đòi hỏi có một số sắp xếp lại các chuyến bay. Đó phần lớn là trách nhiệm của F1”.

“Họ chịu trách nhiệm về các đội đua, các tay đua và tất cả nhân sự cần thiết để sự kiện này vẫn diễn ra theo đúng lịch trình của kế hoạch, và số lượng thì lại khá là nhiều”, ông Auld cho biết trong một buổi họp báo mới đây nhất.

“Theo như tôi hiểu từ cuộc nói chuyện với họ sáng hôm nay, mọi thứ giờ đã được chốt, mọi người sẽ có mặt để sẵn sàng cho cuộc đua, và người hâm mộ sẽ không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào”, ông Auld tiết lộ thông tin lạc quan.

“Một số tay đua đã hiện diện ở Úc ngay lúc này; và một số thành viên đội cũng đã có mặt ở Úc”, ông nói thêm, “Nhưng có một số người tại Anh và trên khắp châu Âu cần đến đây, vì vậy họ phải tìm cách khác; đó là cả một quá trình đối với họ, và tôi chắc chắn rằng họ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức”.

Chặng đua Australian Grand Prix 2026 sẽ diễn ra ngay trên đường đua Albert Park Circuit (Melbourne, dài 5,278 kilomet với 14 khúc cua đầy thách thức). Tại chặng đua này hồi mùa giải trước, Lando Norris của McLaren đã giành pole sau đó giành chiến thắng chung cuộc để khởi đầu chuyến hành trình đăng quang ngôi vô địch F1 lần đầu tiên!

Đ.Hg.