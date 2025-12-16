Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc lần đầu tiên giành huy chương tại SEA Games

Nam cua-rơ lần đầu được tranh tài đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) nhưng kịp để lại dấu ấn với tấm HCĐ ở ngày 16-12.

Phạm Lê Xuân Lộc về thứ 3 trong cuộc đua cá nhân xe đạp đường trường lần này. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ngày áp chót môn xe đạp đường trường của SEA Games 33-2025 đã chứng kiến Phạm Lê Xuân Lộc thể hiện phong độ tốt để cán đích ở nhóm 3 người dẫn đầu.

Xuyên suốt lộ trình thi đấu, Xuân Lộc là người giữ tốc độ ổn định trong đoàn đua nhưng vẫn đủ cơ hội tách tốp để vào nhóm dẫn đầu kéo đoàn. Kết thúc thi đấu với quãng đường 157,6km, Phạm Lê Xuân Lộc về đích với thời gian 4 giờ 13 phút 05 giây.

Về nhất là Sarawut Sirionnachai (Thái Lan) với kết quả 4 giờ 13 phút 05 giây. Cua-rơ về nhì là Nurrahmat (Indonesia, 4 giờ 13 phút 05 giây). Khoảng cách giữa các cua-rơ trong 3 vị trí dẫn đầu chỉ tính bằng tích tắc. Xuân Lộc thiếu một chút may mắn khi không thể là người tính về nhất cuối cùng trên đường đua của SEA Games 33-2025. Dù vậy, tấm HCĐ cá nhân cũng là thành tích quan trọng trong sự nghiệp của cua-rơ này. Hai năm trước, đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam không giành được huy chương ở SEA Games 33-2023 tại Campuchia.

Về điểm đồng đội, đội nam Thái Lan giành HCV. HCB là đội Indonesia và HCĐ là đội Malaysia. Đội Việt Nam có vị trí hạng 4. “Kết quả HCĐ của Xuân Lộc là kết quả thật sự có giá trị cho cá nhân em và đội tuyển xe đạp đường trường nam Việt Nam”, lãnh đội xe đạp Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Trước đó, đội xe đạp Việt Nam đã có 1 HCĐ của cua-rơ Nguyễn Thị Thật. Ngày mai 17-12, xe đạp đường trường sẽ tranh tài nội dung cuối cùng là cá nhân nữ.

MINH CHIẾN