Xe đạp địa hình bình tĩnh trước ngày tranh tài đầu tiên

Cua-rơ xe đạp địa hình sẽ là những người ra thi đấu đầu tiên cho đội tuyển xe đạp Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Cua-rơ xe đạp địa hình được Ban huấn luyện điều chỉnh chuyên môn trong những buổi tập vừa qua. Ảnh: VCF

Theo đăng ký của Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp địa hình Việt Nam, cua-rơ Nguyễn Thị Huyền Trang sẽ được đăng ký thi đấu nội dung đổ đèo của môn xe đạp địa hình SEA Games 33-2025 vào ngày 10-12. Cô sẽ là người đầu tiên của đội tuyển xe đạp Việt Nam tranh tài SEA Games 33-2025.

“Trong các ngày làm quen với địa hình thi đấu môn xe đạp địa hình của SEA Games 33-2025, các cua-rơ của Việt Nam đã có những buổi nắm bắt địa hình. Tuy nhiên phải khẳng định, cách bố trí địa hình lần này rất khó. Vì thế, chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì”, lãnh đội xe đạp Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi. Đường đua dành cho xe đạp địa hình tại SEA Games 33-2025 được làm nhân tạo, có những dốc sẽ khiến cua-rơ phải bật cao và khó điều chỉnh. Nội dung đổ đèo có lộ trình dài 1,4km.

3 cua-rơ Nguyễn Thị Huyền Trang, Chảo Ông Lủ Phim, Bùi Văn Nhất đã tập làm quen với địa hình trong các ngày 8 và 9-12. Ngoài ra, điều kiện nắng nóng của thời tiết cũng là một phần gây cản trở cho cua-rơ khi thi đấu chính thức.

Trong môn xe đạp địa hình, cua-rơ Việt Nam sẽ tham dự các nội dung đổ đèo và băng đồng. Chảo Ông Lủ Phim và Bùi Văn Nhất được kỳ vọng có thể đạt kết quả tốt trong nội dung băng đồng. Tuy nhiên, các yếu tố chuyên môn sẽ phụ thuộc vào thực tiễn thi đấu. Xe đạp địa hình được tổ chức tại khu sở thú Khao Kheow Open Zoo ở Chonburi (Thái Lan).

MINH CHIẾN