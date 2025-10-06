Giám đốc McLaren đưa ra tuyên bố về vụ va chạm của Lando Norris và Oscar Piastri

Dù cả 2 tay đua của Đội đua McLaren đều xảy ra va chạm trong chặng đua Singapore Grand Prix, Giám đốc đội đua - Andrea Stella - cho biết họ vẫn sẽ không thay đổi cách tiếp cận đường đua với cuộc chiến nội bộ 2 người.

McLaren vô địch Đội đua F1 mùa giải 2025

Ngay vòng đua mở màn, Lando Norris và Oscar Piastri đã va chạm ở khúc cua số 3 khi tay đua người Anh áp sát vào bên trong xe số 81 của Piastri. Pha hành động này dẫn đến việc va chạm tiếp theo với Max Verstappen (Red Bull), khiến cánh trước chiếc xe đua của Verstappen bị hư hại.

Hậu quả là ngay sau đó, xe của Norris mất tay lái lại - lạng rộng ra và đã có va chạm bánh xe với bánh xe cùng Piastri, buộc người đang dẫn đầu giải vô địch Tay đua phải giảm tốc để tránh đâm vào tường.

Piastri cuối cùng đã bị tụt lại ngay phía sau của Norris và giữ nguyên vị trí đó ở trong suốt phần còn lại của cuộc đua. Anh này đã yêu cầu đội có thể hoán đổi vị trí, nhưng McLaren không hề đồng ý!

Cả Piastri lẫn Norris của McLaren hiện đang chiến đấu cho ngôi vô địch Tay đua của F1 mùa giải 2025. Để tránh cho tính trạng kèn cựa nhau quá quyết liệt, McLaren đã thiết lập các quy tắc cạnh tranh được gọi là “Luật đu đủ”, một thuật ngữ do BLĐ đội đua Anh đặt riêng cho mùa giải năm nay.

Đã có những cuộc thảo luận đáng kể xung quanh những quy tắc còn khá mơ hồ này, chủ yếu là liên quan đến những rắc rối trong việc ưu tiên ai sẽ được thực hiện pit stop tại những thời điểm cụ thể, hoặc khi nào các tay đua được cho là phải hoán đổi vị trí thi đấu ở trên đường chạy đua.

McLaren vừa chính thức giành được ngôi vô địch Đội đua tại Singapore nhờ việc Norris về đích ở vị trí thứ 3 và Piastri cán đích vị trí thứ 4 trên đường đua Marina Bay Street Circuit (George Russell của đội Mercedes giành chiến thắng trong khi Verstappen xếp thứ nhì). Mclaren hiện có 650 điểm.

Sau khi mục tiêu giành ngôi vô địch của McLaren đã hoàn thành, Stella được hỏi liệu các tay đua có được đối xử khác biệt hay không, ông này trả lời phỏng vấn của Sky Sports F1: “Hai tay đua ở trong điều kiện thi đấu và theo đuổi khát vọng riêng. Chúng tôi duy trì sự liên tục với cách tiếp cận này”.

“Cứ trải qua mỗi cuộc đua, chúng tôi lại học thêm một chút, tinh chỉnh thêm một chút nữa, nhưng đó chỉ là vấn đề chi tiết. Sẽ có sự liên tục trong việc theo đuổi danh hiệu Tay đua vô địch. Việc giành được ngôi vô địch Đội đua không làm thay đổi cách tiếp cận của chúng tôi”, Stella nói.

Trên Bảng xếp hạng các tay đua, Piastri đang dẫn đầu với 336 điểm, Norris xếp thứ nhì với 314 điểm. Khoảng cách chỉ là 22 điểm - khi F1 mùa giải 2025 vẫn còn đến 6 chặng đua nữa và mọi thứ vẫn ở phía trước.

Đ.Hg.