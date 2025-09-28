Marc Marquez giành ngôi vô địch MotoGP lần thứ 7

Tay đua mô tô người Tây Ban Nha - Marc Marquez của Ducati đã giành ngôi vô địch MotoGP lần thứ 7 tại Japanese Grand Prix vào chiều hôm nay, Chủ nhật 28-9-2025. Đây là danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2019 của anh. Macrquez đã đăng quang khi mùa giải vẫn còn 5 chặng đua...

Marquez ăn mừng cùng các thành viên Đội đua Ducati

Ở trong chặng đua cuối tuần này tại Nhật Bản, Marquez cần vượt qua em ruột mình, tay đua của Gresini Racing - Alex Marquez với khoảng cách 3 điểm mới có thể sớm đăng quang ngôi vô địch. Anh đã làm tốt hơn như vậy, khi cán đích ở vị trí thứ 2, chỉ xếp sau đồng đội người Ý là Francesco Bagnaia.

Bagnaia là người cán đích đầu tiên trên đường đua tại Mobility Resort Motegi (với mỗi một vòng đua dài 4,801 km), Marquez xếp thứ nhì, xếp thứ ba là tay đua đồng hương Joan Mir - của Đội đua Honda. Kết quả này giúp Marquez dẫn trước Alex với khoảng cách lên đến 201 điểm, quá an toàn...

Ở đích đến, chính Alex là người đầu tiên tiến lại gần anh trai, trao cho anh trai cái ôm nồng ấm để chúc mừng chiến thắng. Marc đã ôm đầu khi cảm nhận lại ngôi vô địch đua xe mô tô thế giới sau 5 năm khô hạn danh hiệu. Giờ đây, thời gian chờ đợi đều đã qua, hết thảy mọi thứ đều là có ý nghĩa lớn.

Marquez dừng lại trước màn hình lớn, với đôi mắt đẫm lệ và anh xem những thước phim ghi lại nỗ lực của mình trong 6 năm qua, bao gồm hơn 100 vụ tai nạn cùng 4 ca phẫu thuật. Anh giành lại danh hiệu sau 2.184 ngày. Đó là quãng thời gian dài, đầy chờ mong, có trải qua thất vọng rồi lại hy vọng.

Lễ đăng quang của Marquez cuối cùng cũng hoàn tất ở trong sự hân hoan của anh - và tất cả những đồng đội của Đội đua Ducati, từ những thành viên Ban quản lý cho đến những nhân viên kỹ thuật kém tiếng nhất. Để giành lại ngôi vô địch, Marquez không chỉ tự mình nỗ lực mà cần tất cả ở đây.

“Thật khó để diễn tả thành lời... Tôi hiện chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng đúng là rất khó khăn, cực kỳ khó khăn, nhưng giờ tôi đã cảm thấy thanh thản rồi”, Marquez chia sẻ trong khi cố kìm nén nước mắt. Mọi thứ với anh, giống như là hư hảo rồi trở thành điều thật sự thêm lần nữa.

“Tôi đã phạm một sai lầm lớn ở trong sự nghiệp, khi buộc phải trở lại quá sớm (sau ca phẫu thuật của cuộc đời), và rồi tôi lại tiếp tục chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu - và tôi lại chiến thắng! Vậy nên tôi cảm thấy yên bình”, Marquez hạnh phúc nói khi giành ngôi vô địch thời điểm khó ai tin nổi.

Trên đường đua Mobility Resort Motegi, trong khi Bagnaia đã tạo ra thứ tốc độ áp đảo, Marc dường như gặp khó khăn trong việc bắt kịp chiếc xe đua của anh Pedro Acosta (Tây Ban Nha, Đội đua KTM). Khi đó, Mir đã vươn lên mạnh liệt và đánh chiếm vị trí thứ 3 trên đoàn đua ngoằn nghèo cực nhanh.

Cuối cùng thì, Marquez vẫn tìm được cách vượt qua Acosta khi anh vào đúng luồng gió và vượt qua đối thủ ở vòng đua thứ 11, nhưng anh phải đối mặt với khoảng cách 4 giây so với người đồng đội Bagnaia, đang bứt phá giành chiến thắng chặng thứ 2 trong mùa giải năm nay. Sao cũng được, thứ 2 là quá tốt.

Bagnaia (từng 2 lần vô địch MotoGP) tâm sự: “Tôi không muốn lấy mất sự chú ý của Marc, anh ấy xứng đáng được chú ý hôm nay Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn hạnh phúc. Chỉ hơi tiếc là điều đó đến vào thời điểm này quá muộn. Tôi vẫn hy vọng, từ giờ trở đi tôi sẽ tiếp tục đua tốt như vậy, vì như thế mới có thể chiến đấu”.

Đ.Hg.