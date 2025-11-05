Nguyễn Thị Thật là cua-rơ chủ lực của đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Nguyễn Thị Thật từng giành HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Hiện tại, toàn đội xe đạp đường trường nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Chúng tôi kiểm tra kỹ từng chỉ số chuyên môn để cua-rơ có sự chuẩn bị tốt nhất. Từ nay tới khi SEA Games 33-2025 diễn ra còn 1 tháng nữa, toàn đội giữ tinh thần cao nhất để góp mặt tranh tài. Cua-rơ Nguyễn Thị Thật là 1 trong các gương mặt chủ lực có tham dự SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Hiện tại, đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam lên kế hoạch cử đội hình 5 cua-rơ nữ tham dự SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, danh sách chính thức sẽ được công bố khi ngành thể thao có quyết định cụ thể. “Hiện tại, chúng tôi đang giữ sự tập trung chuyên môn cho các cua-rơ”, ông Nguyễn Ngọc Vũ nói thêm. Tại SEA Games 33-2025, nội dung xe đạp đường trường nữ có 3 nội dung gồm đường trường cá nhân, tính giờ cá nhân và xuất phát đồng hàng. Đội tuyển xe đạp Việt Nam sẽ dự đủ 3 nội dung trên dành cho đường trường nữ.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã giành 1 HCV và 1 HCB cho thể thao Việt Nam. Đây cũng là 2 tấm huy chương duy nhất mà đội xe đạp Việt Nam có ở SEA Games 32-2023.

Năm 2024, Nguyễn Thị Thật là đại diện duy nhất của đội tuyển xe đạp Việt Nam đã góp mặt Olympic tại Paris (Pháp).

