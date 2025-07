Cua-rơ Nguyễn Thị Thật giành thêm HCV cá nhân tính giờ 500m nữ

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật tiếp tục có HCV tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: GIA HUY XĐONLINE

Hai nội dung thi đấu tốc độ tính giờ cá nhân nam, nữ (cự ly 500m) tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia 2025 trong sáng ngày 31-7 thu hút sự quan tâm từ giới chuyên môn.

15 cua-rơ hàng đầu của xe đạp nữ Việt Nam đã tham dự nội dung hấp dẫn này. Tuy nhiên, sự vắng mặt đáng chú ý là việc cua-rơ Bùi Thị Quỳnh không tham gia tranh tài cự ly. Năm ngoái, Bùi Thị Quỳnh đã giành HCV nội dung.

Vắng Bùi Thị Quỳnh, các cua-rơ khác vẫn tập trung cao độ quyết tâm có kết quả tốt nhất. Sau khi hoàn tất quãng đường thi đấu, cua-rơ Nguyễn Thị Thật (An Giang) đã đạt tốc độ tốt nhất và giữ vị trí số 1, giành HCV. HCB thuộc về Lý Bảo Quỳnh (TPHCM 2) còn đồng HCĐ là các cua-rơ Trần Thị Thùy Trang (An Giang), Hồ Ngọc Lan Phương (Vĩnh Long). Với cá nhân Nguyễn Thị Thật, đây là tấm HCV thứ 2 cô giành cho đội đua An Giang tại giải tới lúc này.

Ở nội dung tính giờ cá nhân nam (cự ly 500m), nhà vô địch năm 2024 là Tống Thanh Tuyền (Quân đội) vắng mặt. Cuộc thi đấu năm nay được dành cho 17 cua-rơ đăng ký dự tranh. Chiến thắng chung cuộc với thành tích HCV thuộc về cua-rơ Lâm Gia Hào (Đồng Tháp). Trong khi đó, Nguyễn Văn Hiếu (Đồng Nai) đạt HCB còn cua-rơ Nguyễn Văn Thiên Huy (Đồng Nai), Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long) cùng nhận HCĐ.

Trong buổi chiều, giải sẽ diễn ra 2 nội dung gồm tính giờ cá nhân nam (cự ly 4km) và tính giờ cá nhân nữ (cự ly 3km).

MINH CHIẾN