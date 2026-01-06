Phạm Lê Xuân Lộc giành áo vàng giải xe đạp chuyên nghiệp toàn quốc 2026

Phạm Lê Xuân Lộc giành áo vàng chung cuộc trong lần đầu giải được tổ chức. Ảnh: GIA HUY

Chặng cuối, chặng 3, của giải đã được thi đấu ngày 6-1 với lộ trình đua vòng tròn (7 vòng, 106km) tại Phước Long (Đồng Nai).

Kết thúc chặng đua, cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài đã về đích đầu tiên chặng đấu với thời gian tốt nhất là 2 giờ 27 phút 48 giây. Về thứ nhì và ba chặng lần lượt là Nguyễn Tuấn Vũ và Đặng Văn Pháp.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, áo vàng dành cho nhà vô địch thuộc về cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Ngoài ra, tuyển thủ quốc gia này còn giành thêm áo đỏ (VĐV leo núi xuất sắc). Ở bảng kết quả tổng, cua-rơ Nguyễn Tuấn Vũ đã được trao áo xanh dành cho VĐV có điểm tấn công xuất sắc nhất trong khi cua-rơ Trần Trọng Phúc nhận áo trắng đối với cua-rơ trẻ triển vọng.

Khép lại giải, đội Võ Đắc Đồng Nai xếp nhất về đồng đội còn hạng nhì là Vinama TPHCM, hạng ba là Dược Domesco Đồng Tháp.

Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức và thu hút đông đảo cua-rơ đường trường nam trong nước tham gia. Đây cũng là cuộc tranh tài khởi động năm 2026 của các đội xe đạp chuyên nghiệp tại Việt Nam. Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam sẽ đưa giải đấu vào chương trình thường niên bắt đầu từ năm nay. Trong năm nay, các cua-rơ sẽ góp mặt giải đấu quan trọng nhất về chuyên môn là Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN