HLV Nguyễn Trường Tài và bước ngoặt sự nghiệp trên chặng đường mới

Nguyễn Trường Tài (trái) khi còn thi đấu cho đội xe đạp đường trường nam TPHCM. Ảnh: VINH NGÔ

Nhắc về Nguyễn Trường Tài, người làm chuyên môn luôn nhớ về một trong những cua-rơ nam đạt được nhiều thành tích giá trị cho xe đạp TPHCM ở thời điểm còn thi đấu. Gương mặt nổi danh này từng giành áo vàng tại cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM năm 2015, 2016 cũng như giành HCV tại các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm 2010, 2014, 2018 và 2022…

Bền bỉ trong thi đấu và luôn tập trung vào chuyên môn đối với xe đạp, Nguyễn Trường Tài tiếp tục chuyển bước sang sự nghiệp HLV khi rời đường đua sau năm thi đấu 2023. HLV Nguyễn Trường Tài đã được đảm trách công tác huấn luyện đội nữ đường trường TPHCM. Trong một số lần trò chuyện, HLV Nguyễn Trường Tài bày tỏ: “Tôi là HLV mới vào nghề nên luôn học hỏi những người thầy và đàn anh đi trước để làm sao tích lũy tốt nhất phương pháp huấn luyện hiệu quả nhất. VĐV và HLV là hai lĩnh vực khác nhau nhưng điều trên hết đó là phải luôn toàn tâm với sự nghiệp cùng xe đạp thì tôi tin mình sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình”.

HLV Nguyễn Trường Tài được xem là người… mát tay. Khi đảm trách huấn luyện chuyên môn đội xe đạp nữ đường trường TPHCM, ông thầy trẻ này cùng Ban huấn luyện và VĐV giành được những tấm HCV tại giải vô địch quốc gia 2024. Đó là những tấm HCV quốc gia mà xe đạp đường trường nữ TPHCM đã chờ đợi sau rất nhiều năm. Kết quả trên cũng là HCV đầu tiên của Nguyễn Trường Tài trên cương vị HLV trưởng của một đội xe đạp đường trường. Điều mà HLV Nguyễn Trường Tài luôn khát khao chính là làm sao truyền đạt hiệu quả kinh nghiệm và khả năng chuyên môn thi đấu mà mình từng có tới các cua-rơ. “Xe đạp là môn đấu cần sự tích lũy theo thời gian. Tôi từng là VĐV nên hiểu được những điều nào cần bổ sung cho VĐV, giúp họ phát huy tốt nhất năng lực của mình”, HLV Nguyễn Trường Tài từng trò chuyện.

Từ năm nay, HLV Nguyễn Trường Tài chính thức nhận công tác mới làm HLV trưởng đội xe đạp đường trường nam Công an TPHCM. Trở lại với công việc dành cho nội dung nam, HLV Nguyễn Trường Tài sẽ có thêm những thách thức chuyên môn để tiếp tục khẳng định cái duyên trong sự nghiệp làm thầy của bản thân.

Nguyễn Trường Tài từng chia sẻ rằng vốn kinh nghiệm trong thời gian thi đấu cho đội xe đạp Đồng Tháp và TPHCM chính là tài sản quý nhất mà mình có. Cùng với điều đó, gương mặt này rất ý thức về việc tích lũy kiến thức. Cách đây 3 năm, ở tuổi 35, HLV Nguyễn Trường Tài đã hoàn thành tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục học tại Đại học TDTT TPHCM.

HLV Nguyễn Trường Tài (giữa) ra mắt cùng đội xe đạp đường trường nam Công an TPHCM. Ảnh: NAKI

Bây giờ, HLV Nguyễn Trường Tài hoàn toàn yên tâm tập trung toàn thời gian cho công tác huấn luyện. Trên cương vị mới với đội xe đạp Công an TPHCM, người hâm mộ chờ đợi vị HLV trẻ này sẽ đạt được những kết quả tốt nhất. Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026 diễn ra vào tháng 4 năm nay sẽ một trong những giải đấu có giá trị để HLV Nguyễn Trường Tài đồng hành cùng các cua-rơ nam của mình.

Đội xe đạp Công an TPHCM sở hữu một số cua-rơ nam có chuyên môn tốt hiện tại như Nguyễn Hoàng Sang, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Trần Tuấn Kiệt.

MINH CHIẾN