Cua-rơ Nguyễn Thị Thật vẫn giữ áo Xanh sau chặng 3 giải Biwase Tour of Vietnam 2026

Các cua-rơ nữ tiếp tục thi đấu với sự tập trung nhất tại chặng 3 của giải để giành những kết quả quan trọng cho mình.

Nguyễn Thị Thật vẫn đang giữ áo Xanh tại cuộc đua. Ảnh: VCF

Ngày 6-3, chặng 3 của giải đua xe đạp đường trường nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 đã tiếp tục tranh tài với quảng đường 119,7km. Các cua-rơ đã thực hiện thi đấu từ Dầu Giây (Đồng Nai) về tới Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Trong chặng đua, trở ngại lớn nhất của các cua-rơ chính là phải chinh phục đèo Bảo Lộc. Vì thế, các đội đều chuẩn bị chiến thuật tốt nhất giúp những cua-rơ chủ lực của mình đủ thể lực để vượt qua đường đèo này. Cũng tại chặng đua, Ban tổ chức thực hiện tính điểm tấn công nước rút (sprint) ở 2 điểm là trước Ủy ban Nhân dân xã Định Quán (cách điểm xuất phát 47km) và tại xã Đạ Huoai Hồ cảnh quan Madagui (cách điểm xuất phát 77km).

Tại chặng 3, cua-rơ Gissinger Od Aune của đội Hitec Products-Fluid Control (Na Uy) đã cán đích đầu tiên, giành chiến thắng. Về nhì là Komina Marina của đội Li Ning Star Ladies (Trung Quốc) và hạng 3 chặng là cua-rơ Soderqvist Karin của đội Hitec Products-Fluid Control (Na Uy). Trong top 5 cua-rơ về đích nhóm đầu, đại diện của Việt Nam có Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) góp mặt. Cô về đích hạng 5 của chặng.

Ở các điểm tính điểm tấn công nước rút, cua-rơ Rasmussen Alma (Đan Mạch) đều giành chiến thắng. Nguyễn Thị Thật đã có vị trí thứ nhì trong tính điểm tấn công nước rút tại sprint 1 của chặng đua.

Trên bảng tổng sắp, cua-rơ Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) vẫn giữ áo Xanh của cuộc đua. Áo Vàng vẫn đang thuộc về Priatna Delia Ayustina (Indonesia) trong khi áo Trắng là cua-rơ Gissinger Od Aune. Áo chấm Đỏ đang thuộc về cua-rơ Komina Marina.

Tạm thời, đội Hitec Products-Fluid Control đứng nhất ở kết quả đồng đội. Đội tuyển quốc gia Indonesia có vị trí thứ nhì còn hạng 3 đang tạm là đội Li Ning Star Ladies.

Chặng 4 của giải sẽ có lộ trình dài 110,5 km từ Bảo Lộc tới Đà Lạt (Lâm Đồng). Tại chặng này, các cua-rơ sẽ phải vượt qua đèo Prenn.

MINH CHIẾN