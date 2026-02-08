Xe đạp Việt Nam sẽ không góp mặt giải vòng loại Olympic trẻ 2026

Xe đạp Việt Nam sẽ không tham dự các giải vòng loại để tranh suất Olympic trẻ 2026 tổ chức tại Senegal vào cuối năm nay.

Xe đạp đường trường Việt Nam từng tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Năm nay, môn xe đạp được tổ chức trong chương trình thi đấu chính thức Olympic trẻ 2026 tại Senegal vào tháng 10. Tổng số suất được góp mặt tại Đại hội là 84 (42 nam, 42 nữ). Có 4 nội dung được đưa vào tranh tài là xuất phát đồng hàng nam, xuất phát đồng hàng nữ và tính giờ cá nhân nam, tính giờ cá nhân nữ.

Phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết dựa trên các dự báo chuyên môn và tính toán phù hợp giải đấu, xe đạp Việt Nam sẽ không tham dự các giải vòng loại tranh suất tham dự Olympic trẻ 2026. Ngoài ra, thứ hạng của VĐV trẻ Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế UCI là chưa cao. Vì thế,, cơ hội giành được suất chính thức tới Đại hội của cua-rơ trẻ Việt Nam là chưa khả quan.

Tại Olympic trẻ năm 2018 tại Argentina, môn xe đạp có trong chương trình thi đấu nhưng chúng ta không có cua-rơ giành được suất chính thức.

Năm ngoái, xe đạp Việt Nam đã tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain với đội hình gồm các cua-rơ Dương Trung Hiếu, Trần Công Mẫn, Trần Khởi Minh, Bùi Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp, Nguyễn Khang Hà My. Thi đấu nội dung đồng đội tại Đại hội trên, các cua-rơ của Việt Nam đã xếp hạng 7.

MINH CHIẾN