Các đội xe đạp đường trường khai xuân tập ngày đầu năm mới 2026

Nhiều đội xe đạp đường trường trong nước chính thức trở lại tập chuyên môn từ ngày 21-2 (mùng 5 Tết) hướng tới những chương trình thi đấu quan trọng sắp tới.

Ban huấn luyện đội xe đạp đường trường nữ Tập đoàn Lộc Trời mừng tuổi đầu năm để cua-rơ tập luyện khởi đầu may mắn. Ảnh: LÊ LIÊM

Các cua-rơ nam của đội xe đạp đường trường TPHCM – Vinama đã trở lại guồng tập luyện sau nghỉ Tết năm mới 2026. Đại diện Ban huấn luyện đội cho biết về cơ bản, tinh thần của toàn đội vẫn giữ ổn định và khi trở lại tập luyện thì giáo án chuyên môn sẽ thực hiện tập trung nhất.

Trước khi nghỉ Tết 2026, đội xe đạp đường trường TPHCM-Vinama đã tham dự Cuộc đua xe đạp toàn quốc về Phước Long xây chiến thắng 2026. Từ đây, Ban huấn luyện có những sự điều chỉnh để cua-rơ tiếp chuẩn bị chuyên môn tốt hơn khi trở lại tập luyện sau Tết.

Chắc chắn các đội xe đạp đường trường nam đang tập trung chuyên môn hướng tới tranh tài Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 4. Tiếp đó, dự kiến các cua-rơ sẽ góp mặt VTV Cup 2026 từ ngày 24-5 tới 1-6. Đây là 2 cuộc đua dài hơi để các cua-rơ đường trường nam có cơ hội thể hiện hết khả năng chuyên môn. Vì thế, HLV Đỗ Thành Đạt và Ban huấn luyện đội xe đạp đường trường TPHCM-Vinama sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng chiến thuật, thể lực và chuyên môn ngay từ thời điểm tập luyện trở lại.

Đội xe đạp đường trường nam TPHCM-Vinama vẫn sở hữu các VĐV tốt nhất của mình gồm Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thắng hay Trần Lê Minh Tuấn, Nguyễn Trúc Xinh, Nguyễn Dương Hồ Vũ, Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Phương.

Cũng khai xuân mới 2026 như các đồng nghiệp, đội xe đạp đường trường nam, nữ Tập đoàn Lộc Trời giữ tinh thần cao nhất để tất cả VĐV hướng tới đạt phong độ cao giành thành tích theo mục tiêu đề ra. Cua-rơ chủ lực Nguyễn Thị Thật vẫn là gương mặt đầu tàu của đội nữ Tập đoàn Lộc Trời và cô đã xuống đường tập luyện ngay những ngày đầu năm 2026.

Ở đội hình nam, HLV Lê Thành Liêm vẫn có những cua-rơ tốt nhất tập chuyên môn như Phan Tuấn Vũ, Trần Đăng Khoa, Tăng Quý Trọng, Nguyễn Phước Thành hay Trần Clement Em. Trong ngày khai xuân năm mới 2026, lãnh đạo đội đua đã động viên tinh thần toàn đội nỗ lực chuẩn bị chuyên môn và đạt phong độ tốt nhất trong năm nay.

Qua ghi nhận, các đội nam như Dược domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Vĩnh Long, Đồng Nai hay Nhựa Bình Minh cũng có chương trình tập luyện sau kỳ nghỉ Tết 2026. Trước khi nghỉ Tết, HLV Nguyễn Huy Hùng (Vĩnh Long) từng cho biết chương trình nghỉ Tết sẽ không kéo dài do phía trước sẽ là cuộc đấu quan trọng Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026. Vì thế, cua-rơ của đội được yêu cầu đảm bảo thể lực dù ở kỳ nghỉ Tết để tránh ảnh hưởng phong độ.

Một trong những VĐV nam nhận được chú ý của người hâm mộ trong làng xe đạp Việt Nam lúc này là Phạm Lê Xuân Lộc. Nam tuyển thủ đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam và xe đạp Quân khu 7 từng chia sẻ trước khi nghỉ Tết: “Năm 2026 sẽ có nhiều giải đấu quan trọng trong nước, đặc biệt là Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X. Tôi sẽ cố gắng tập trung giữ vững chuyên môn hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra”.

Sau kỳ nghỉ Tết, Xuân Lộc và đồng đội sẽ bước vào tập luyện với mục tiêu hàng đầu là tìm cơ hội chinh phục Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026, sau đó sẽ hướng tới những giải đấu tiếp theo.

Đội nữ Đồng Tháp trở lại tập luyện chuẩn bị thi đấu năm mới 2026. Ảnh: CÔNG HIẾU Trong những ngày đầu năm mới, các đội xe đạp đường trường nữ như Vĩnh Long, Quân khu 7, Đồng Tháp, Vinama-TPHCM, Biwase-TPHCM… đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho giải xe đạp quốc tế TPHCM tranh Cúp Biwase 2026 diễn ra vào tháng 3.

