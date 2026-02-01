Sôi nổi giải xe đạp và roller chào mừng năm mới 2026

Giải xe đạp và roller phong trào Mừng Xuân – Mừng Đảng 2026 thu hút gần 500 tuyển thủ đến từ các câu lạc bộ thuộc TPHCM và các địa phương lân cận tham gia tranh tài.

Giải thu hút gần 500 VĐV tham gia tranh tài. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 1-2, tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ (TPHCM), Sở VH-TT phối hợp với Liên đoàn Xe Thể thao TPHCM tổ chức Giải xe đạp và roller phong trào Mừng Xuân – Mừng Đảng 2026.

Giải năm nay thu hút gần 500 vận động viên (VĐV) đến từ 53 câu lạc bộ xe đạp và roller sports trên địa bàn TPHCM và các địa phương, tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, lứa tuổi khác nhau.

Các VĐV tranh tài quyết liệt ở nội dung roller marathon. Ảnh: THANH TÙNG

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, đây là hoạt động truyền thống được tổ chức với mục đích giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, địa phương và nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giải đấu không chỉ tạo cơ hội để các VĐV thể hiện kỹ năng mà còn giúp nâng cao trình độ chuyên môn.

Giải đấu còn là hoạt động thể thao ý nghĩa trong chuỗi sự kiện “Tết Văn hóa – Nghĩa tình” của TPHCM, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân trong dịp đầu xuân.

Môn xe đạp tranh tài ở nội dung tính giờ và đồng hàng. Ảnh: THANH TÙNG

Năm nay, ở bộ môn xe đạp, các VĐV tranh tài ở các nội dung đồng đội nam/nữ tính giờ và đồng hàng. Trong khi đó ở môn roller sports, VĐV tham dự ở 2 nhóm: nam và nữ với nội dung roller marathon.

NGUYỄN ANH