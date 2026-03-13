Các môn khác

Phạm Trần Gia Phúc giúp đội TPHCM tạm dẫn đầu nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải vô địch quốc gia

Các kỳ thủ nam của TPHCM đang giữ phong độ ổn định để giữ vững vị trí dẫn đầu nội dung tiêu chuẩn tại giải cờ vua vô địch quốc gia 2026.

Phạm Trần Gia Phúc vẫn là kỳ thủ được cờ vua TPHCM kỳ vọng đạt kết quả tốt tại giải quốc gia năm nay. Ảnh: VINH BÙI
Nội dung cờ tiêu chuẩn của giải cờ vua vô địch quốc gia 2026 vẫn đang tranh tài quyết liệt trên điểm thi đấu ở Đồ Sơn (Hải Phòng).

Tại bảng tiêu chuẩn nam, kỳ thủ của TPHCM giữ vững vị trí dẫn đầu tới thời điểm này. Các kỳ thủ sẽ phải tranh tài 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Vào lúc này, một nửa chặng đường đã hoàn thành khi 5 ván đã được diễn ra.

Ở ván 5, Phạm Trần Gia Phúc (TPHCM) được cầm quân trắng, đi trước và thủ hòa trước Đầu Khương Duy (Hà Nội). Sau 5 ván, kỳ thủ của TPHCM đã có 4,5 điểm và giữ vị trí số 1 của bảng nam. Cùng đạt 4,5 điểm như Phạm Trần Gia Phúc tuy nhiên thấp hơn chỉ số phụ, kỳ thủ Đặng Hoàng Sơn (TPHCM) tạm đứng thứ nhì. Ván thứ 6 sẽ diễn ra ngày 13-3, Phạm Trần Gia Phúc thi đấu với Đặng Hoàng Sơn.

Trong 5 kỳ thủ tạm dẫn đầu bảng tiêu chuẩn nam lúc này, cờ vua TPHCM có 3 kỳ thủ là Phạm Trần Gia Phúc, Đặng Hoàng Sơn và Phạm Chương. 2 người còn lại trong nhóm này là Bành Gia Huy và Đầu Khương Duy (cùng Hà Nội).

Ở bảng cờ tiêu chuẩn nữ, đại kiện tướng Lương Phương Hạnh (Cần Thơ) vẫn giữ vị trí số 1 với 5 điểm sau 5 ván đấu. Bám đuổi ngay phía sau kỳ thủ này là 3 gương mặt của cờ vua TPHCM, lần lượt là Nguyễn Thị Mai Hưng (4 điểm), Bạch Ngọc Thùy Dương (4 điểm), Nguyễn Hồng Anh (3,5 điểm).

Năm ngoái, Đặng Hoàng Sơn và Bạch Ngọc Thùy Dương là 2 kỳ thủ giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn nam, nữ tại giải vô địch quốc gia 2025.

MINH CHIẾN

cờ vua cờ vua vô địch quốc gia 2026 cờ vua Việt Nam Phạm Trần Gia Phúc Đầu Khương Duy Bành Gia Huy cờ tiêu chuẩn Lương Phương Hạnh

