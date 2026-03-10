Đội tuyển cờ vua Việt Nam chọn kỳ thủ xuất sắc dự giải Olympiad 2026

Kết quả thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2026 là một trong những cơ sở chuyên môn để đội tuyển cờ vua Việt Nam chọn kỳ thủ xuất sắc vào đội hình thi đấu giải Olympiad 2026.

Các kỳ thủ hàng đầu cờ vua Việt Nam đang thi đấu và giành HCV tại giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VCF

Đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ tham dự giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad 2026. Nếu không có gì thay đổi, kỳ thủ Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia nội dung nam, nữ tại giải lần này. Olympiad 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15-9 tới 28-9 ở Uzbekistan.

Giải đấu được tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần. Tại giải Olympiad 2024 ở Hungary, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam đã góp mặt với đội hình gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường SƠn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Bành Gia Huy. Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam đã tham gia với kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Lương Phương Hạnh, Bạch Ngọc Thùy Dương, Lê Thanh Tú.

Đội hình tham dự giải Olympiad 2026 chưa được quyết định. Các kỳ thủ phải nỗ lực đạt thành tích ở các giải trong nước, quốc tế trong năm 2026 sẽ có cơ hội tới Uzbekistan tranh tài. Trong đó, Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ xem xét thành tích vô địch quốc gia là một trong những kết quả chuyên môn có giá trị.

Hiện tại, kỳ thủ cả nước đang thi đấu giải vô địch quốc gia 2026 ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp của bảng nam, nữ đã hoàn thành tranh tài. Nội dung cờ nhanh nam chứng kiến đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành HCV sau 9 ván đấu. Kỳ thủ này cũng có HCV cờ chớp và cờ siêu chớp. Đối với nữ, đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên đã giành HCV cờ nhanh, cờ chớp. Kỳ thủ trẻ Bùi Thị Ngọc Nhi đã giành HCV cờ siêu chớp.

Ngoài các kỳ thủ trên, một số gương mặt quen thuộc của cờ vua Việt Nam như Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Mỹ Hạnh Ân, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Đầu Khương Duy, Đặng Anh Minh… có tên ở nhóm giành huy chương nội dung đã tham dự.

Các kỳ thủ đã bắt đầu bước vào thi đấu cờ tiêu chuẩn từ ngày 10-3. Nội dung cờ tiêu chuẩn nam, nữ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ và kết thúc vào ngày 16-3.

Tại nội dung cờ Asean, đại kiện tướng Đào Thiên Hải của TPHCM đã giành HCV trong thi đấu cờ nhanh. Vô địch cờ chớp nam là kỳ thủ Võ Thành Ninh. Kỳ thủ Đoàn Thị Hồng Nhung có ngôi vô địch cờ nhanh Asean nữ và vô địch cờ chớp Asean nữ là Đoàn Thị Vân Anh.

MINH CHIẾN