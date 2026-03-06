Đội tuyển quyền Anh trẻ Việt Nam dự tranh vòng loại Olympic trẻ 2026

9 tay đấm của quyền Anh (boxing) trẻ Việt Nam đã lên đường tới Thái Lan để tham gia cuộc đấu vòng loại Olympic trẻ 2026.

VĐV boxing trẻ Việt Nam tự tin hướng tới kết quả tốt ở vòng loại Olympic trẻ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội boxing trẻ Việt Nam cùng các gương mặt tốt nhất trong những nhóm hạng cân trẻ đã lên đường sang Thái Lan. Đội tuyển boxing trẻ Việt Nam tham dự World boxing Futures Cup 2026 được tổ chức thi đấu chính thức từ ngày 8-3 tới 15-3.

Chương trình tranh tài dành cho VĐV thuộc nhóm tuổi U19, đồng thời Liên đoàn boxing thế giới cũng xác định giải là vòng loại tranh suất Olympic trẻ 2026.

Đội hình boxing Việt Nam góp mặt thi đấu gồm các tuyển thủ Hồng Yến, Thúy Nhi, Lan Anh, Nguyễn Thị Huyền, Mai Anh, Quỳnh Anh, Tâm Du (nữ) và Minh Triết, Trọng Tiến (nam). Ngay khi có mặt tại Thái Lan từ ngày 5-3, thành viên đội tuyển boxing trẻ Việt Nam đã làm quen với địa điểm thi đấu để sẵn sàng thượng đài.

Môn boxing của Olympic trẻ 2026 sẽ trao 120 suất chính thức (60 nam, 60 nữ) cho các võ sĩ vượt qua các vòng tuyển chọn và xếp hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Các hạng cân chính thức của Olympic trẻ 2026 gồm 46-49kg, 52-56kg, 60-64kg, 69-75kg, 81-91kg (nam), 48-51kg, 54-57kg, 57-60kg, 64-69kg, 69-75kg (nữ).

Chuẩn bị chuyên môn cho giải đấu, các VĐV tập huấn của đội tuyển boxing trẻ Việt Nam đã không nghỉ Tết. Tại các điểm tập luyện ở TPHCM và Đà Nẵng, tuyển thủ đã được Ban huấn luyện chuẩn bị với giáo án tốt nhất. “Chúng tôi hy vọng các em sẽ có kết quả tốt tại Thái Lan lần này. Các võ sĩ được tuyển chọn để tham dự giải là những gương mặt triển vọng và được tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ đề ra”, phụ trách bộ môn boxing (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đàm Công Điền cho biết.

MINH CHIẾN