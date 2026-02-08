VĐV quyền Anh được quyền chuyển nhượng khi tham gia thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam

Quy chế hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp tại Việt Nam chính thức được ban hành và đây là cơ sở pháp lý quan trọng đối với môn thể thao này.

VĐV quyền Anh của Việt Nam có cơ hội trở thành VĐV chuyên nghiệp khi Quy chế hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp được ban hành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam chính thức ban hành Quy chế quản lý hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp tại Việt Nam theo quyết định bắt đầu thực thi từ ngày 26-1.

Đây là lần đầu tiên, quyền Anh Việt Nam có một quy chế quản lý hoạt động chuyên nghiệp được xây dựng để dành cho những giải đấu, trận đấu chuyên nghiệp. Trong 8 chương, 53 điều của Quy chế, nhiều nội dung được xem là cơ sở quan trọng trong công tác quản lý và thực hiện chuyên môn đối với quyền Anh (boxing) chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Quy chế đưa vào thực thi để sử dụng trong quy định về hoạt động tổ chức, điều hành các sự kiện, giải đấu quyền Anh chuyên nghiệp; quyền sở hữu sự kiện, giải đấu; câu lạc bộ, võ sĩ, HLV, trọng tài, giám định, nhà quảng bá, nhà quản lý võ sĩ, chuyên gia xếp trận quyền Anh chuyên nghiệp; khen thưởng, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp.

Quy chế cũng đưa ra những quy định cụ thể về thẩm quyền đề nghị tổ chức sự kiện, giải đấu quyền Anh chuyên nghiệp cũng như cơ quan tổ chức, điều hành hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp. Trong đó với sự kiện giải đấu quyền Anh chuyên nghiệp trong nước thì Liên đoàn quyền Anh Việt Nam hoặc Liên đoàn quyền Anh địa phương là những tổ chức có quyền hạn đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện, giải đấu trong nước theo quy định của pháp luật về TDTT.

Ngoài ra, VĐV tham gia giải quyền Anh chuyên nghiệp phải là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Liên đoàn quyền Anh Việt Nam quy định quy trình công nhận võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp theo nội dung cụ thể, trong đó thời hạn công nhận võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp là 1 năm, tính từ ngày được cấp quyết định công nhận.

Ở Quy chế hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp được ban hành, nội dung về Hợp đồng lao động của võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp xây dựng chi tiết gồm 9 đầu mục.

Cùng với đó, quy định chuyển nhượng VĐV được đưa ra cụ thể. Dành cho chuyển nhượng võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp gồm 5 nội dung, 1 trong số đó ghi rõ: “Chuyển nhượng võ sĩ là thỏa thuận giữa 2 câu lạc bộ và võ sĩ tại thời điểm hợp đồng lao động của võ sĩ còn hiệu lực, theo đó bên chuyển nhượng là câu lạc bộ còn hợp đồng lao động với võ sĩ chuyển giao quyền ký hợp đồng lao động với võ sĩ cho bên nhận chuyển nhượng là câu lạc bộ mới. Câu lạc bộ nhận chuyển nhượng thanh toán chi phí cho câu lạc bộ chuyển nhượng theo thỏa thuận”.

VĐV quyền Anh Việt Nam có thêm những cơ hội mới nếu muốn thử sức ở sân chơi chuyên nghiệp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối với quyền Anh chuyên nghiệp, giới chuyên môn cũng chú ý đến trách nhiệm, quyền hạn dành cho nhà quản lý VĐV chuyên nghiệp. Điều này được Quy chế hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp ghi cụ thể nội dung về Điều kiện tham gia công tác quản lý võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp; Công nhận nhà quản lý võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp; Quyền và nghĩa vụ của nhà quản lý võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp; Đào tạo và quản lý nhà quản lý võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chuyên gia xếp trận thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp cũng có vai trò của mình.

Những người được công nhận đủ điều kiện tham gia xếp trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp phải đảm bảo: “là thành viên của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam; Được Liên đoàn quyền Anh Việt Nam công nhận là chuyên gia xếp trận quyền Anh chuyên nghiệp; Nắm vững Luật thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp”.

MINH CHIẾN