New York Knicks giành chiến thắng kịch tính trong hiệp phụ trước Denver Nuggets

New York Knicks, nhờ màn trình diễn xuất sắc của Jalen Brunson với 42 điểm, đã vượt qua Denver Nuggets với điểm số 134-127 ở trong một trận đấu rất kịch tính kéo dài đến 2 hiệp phụ sáng nay, qua đó kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của họ tại NBA lên con số 8.

Knicks ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ

Karl-Anthony Towns đã ghi thêm 24 điểm cùng 12 rebound, trong khi đó thì, OG Anunoby ghi 20 điểm cho Knicks, đội bóng này đã vượt qua được cú triple-double (30 điểm, 14 rebound và cả 10 kiến ​​tạo) của Nikola Jokic, cầu thủ từng 3 lần đoạt danh hiệu MVP NBA của Denver, cùng với 39 điểm của hậu vệ Jamal Murray ở bên phía Nuggets.

Knicks vượt lên dẫn trước 119-117 sau cú layup (lên rổ) của Towns khi chỉ còn 1 phút 1 giây trong hiệp phụ đầu tiên, và tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng sau khi Murray bỏ lỡ cú ném 3 điểm khi chỉ còn 0.35 giây là kết thúc.

Nhưng mà Mikal Bridges của New York đã bị thổi phạt vì tranh chấp bóng và Christian Braun đã thực hiện thành công 2 quả ném phạt để gỡ điểm hòa - và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ thứ 2 trong không khí nghẹt thở...

“Thật sự rất là khó khăn - về mặt tinh thần”, Brunson nói với đài truyền hình ESPN sau khi các cầu thủ Knicks phải tập hợp lại để rồi bắt đầu ăn mừng chiến thắng, “Chúng tôi có thể đã bỏ cuộc, nhưng chúng tôi đã tìm ra cách thức”.

Trận đấu giằng co diễn ra tại sân Madison Square Garden kịch tính đến mức có tới 20 lần đổi thế dẫn trước giữa 2 đội. Murray đưa Nuggets dẫn trước tại hiệp phụ thứ 2, nhưng Brunson thực hiện thành công pha ghi điểm 3 điểm để giúp Knicks vượt lên, và nhanh chóng ghi thêm một cú 3 điểm nữa - khi Knicks kiểm soát trận đấu.

“Tôi chỉ tập trung vào pha bóng tiếp theo, không thực sự tập trung vào những gì cần phải làm”, Brunson, người ghi được đến 10 điểm ở trong hiệp phụ thứ 2, lên tiếng cho biết, “Chỉ cố gắng hoàn thành từng pha bóng một mà thôi”.

Jokic, người ban đầu dự kiến ​​chỉ chơi khoảng dưới 30 phút trong trận đấu thứ 4, kể từ khi quay trở lại sau 16 trận vắng mặt vì chấn thương, đã chơi đến hơn 44 phút. Ngôi sao người Serbia đã gặp phải một phen hú vía giữa hiệp 1, anh ngã mạnh xuống đất sau khi giẫm phải gót chân của OG Anunoby ở bên phía New York.

Jokic đứng dậy khá chậm - và bước đi khập khiễng về phía đường biên nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục thi đấu. Trong khi đó, Towns bị một vết cắt khá nặng ở mí mắt phải khi một pha đột phá vào rổ kết thúc bằng cú va chạm đầu với lại Spencer Jones của Denver trong phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.

Sau khi được sơ cứu để cầm máu, Towns đã trở lại sân, thực hiện thành công 2 quả ném phạt. Sau đó, anh này rời sân để khâu vết thương và trở lại trận đấu, trong khi Jones vẫn còn trong phòng thay đồ của Nuggets với chấn thương mà đội gọi là bầm tím đầu.

Chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của Knicks là chuỗi thành tích ấn tượng dài nhất - kể từ khi họ thắng 9 trận liên tiếp vào năm 2024. Với thành tích 33-18, họ đang đứng thứ 2 ở Khu vực miền Đông cùng với lại Boston Celtics, đội đã đánh bại Rockets 114-93 tại Houston.

Derrick White ghi 28 điểm dẫn đầu Celtics, Payton Pritchard đóng góp 27 điểm từ băng ghế dự bị, giúp Boston giành chiến thắng dù họ thiếu vắng ngôi sao Jaylen Brown do anh này đang bị chấn thương gân kheo và đầu gối.

Đ.Hg.