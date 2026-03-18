Oleksandr Usyk sẽ đấu Huyền thoại kick-boxing Rico Verhoeven bảo vệ đai WBC?

Khan hiếm đối thủ đối đầu để bảo vệ các đai quyền Anh hạng nặng WBA, IBF và WBC, Minh chủ Oleksandr Usyk đang có bước đi gây tranh cãi khi nhận lời thượng đài với lại... Huyền thoại kick-boxing người Hà Lan - Rico Verhoeven, trong trận đấu có thể tranh đai WBC (!??).

Usyk vẫn đang là "Minh chủ" làng quyền hạng nặng dù thiếu đai WBO

Giám đốc của Team Oleksandr Usyk, ông Sergey Lapin, cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra về tương lai các đai vô địch thế giới của “The Cat” - khi anh phải đối mặt với lời kêu gọi tước đai vô địch từ các đối thủ.

Thông tin cho thấy anh nhận lời đối mặt với Rico (từng có biệt danh là “Hoàng tử” kick-boxing và nay được gọi là “Nhà Vua” kick-boxing, sở hữu thành tích kick-boxing là 66-10, với 21 KO), thậm chí có thể đai WBC được đặt ra như một “phần thưởng” đang gây ra tranh cãi.

Theo tổ chức WBC, họ có thể chấp nhận điều này - vì Verhoeven là một Huyền thoại và có bề dày thành tích ấn tượng ở trong kick-boxing (đây là quyền Anh mà, là sao??), nhưng 2 tổ chức còn lại là WBA và IBF hẳn sẽ không đồng ý về câu chuyện quá hoang đường này...

Murat Gassiev (Nga, 33-2-1, đang giữ đai WBA Regular) đang yêu cầu WBA đưa ra quyết định sớm, hoặc là thậm chí tước đai vô địch của võ sĩ người Ukraine, qua đó giúp anh này trở thành Nhà vô địch hạng nặng tối thượng của tổ chức này. Một yêu cầu chính đáng (!!).

Trong khi đó, các nhà tổ chức khác, nhiều “ông bầu” quyền Anh cũng đứng ra kêu gọi đưa đai vô địch WBC vào trận đấu giữa Deontay Wilder với lại Derek Chisora ​​(trận đấu chia tay võ sĩ gạo cội người Anh) sẽ diễn ra vào ngày 4-4 tới đây tại sàn đài ở Nhà thi đấu O2 (Anh).

Ông Lapin cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra và một số giải pháp đang được tìm kiếm: “Tôi nghĩ gì về tranh cãi xung quanh việc đưa danh hiệu WBC vào trận đấu? Đây là những quy trình làm việc mà cả đội ngũ đang xử lý. Một quyết định sẽ được đưa ra trong thời gian tới”

“Chúng tôi tôn trọng tất cả các tổ chức và quy tắc của họ, và chúng tôi đang cố gắng tìm ra một giải pháp phù hợp cho tất cả các bên liên quan. Tình hình với các đai vô địch luôn phức tạp vì có nhiều tổ chức tham gia và mỗi tổ chức đều có quy tắc và nghĩa vụ riêng”.

“Hiện tại các cuộc thảo luận đang diễn ra. Khi mọi thứ được hoàn tất, chúng tôi sẽ thông báo”, ông Lapin nói giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng, khi nhiều võ sĩ hạng nặng đều muốn đấu với lại Usyk, như Moses Itauma hay thậm chí cả Wilder, nhưng cuối cùng dường như không có ai.

Vậy thì, nếu Usyk đấu với Rico và bảo vệ đai WBC xong thì sao?? Anh có thể được yêu cầu đối đầu với Agit Kabayel (đang giữ đai WBC Interim). Kabayel đã kiên nhẫn chờ đợi vài tháng và là người tiếp theo ở trong DS xoay vòng võ sĩ được những tổ chức quyền Anh đồng ý

Nhưng Usyk lại cũng có những kế hoạch khác cho tương lai. Ban đầu, Usyk từ bỏ đai WBO để tránh đối đầu với Fabio Wardley, vì anh tin rằng đó sẽ là cơ hội thương mại tốt hơn. Nhưng giờ đây, anh lại mở ra cơ hội đối đầu với người chiến thắng trong trận đấu giữa Wardley với lại Daniel Dubois vào tháng 5.

Thậm chí, anh muốn trận đấu chia tay sự nghiệp của mình là với đối thủ anh từng đánh bại những 2 lần là Tyson Fury, người đã rút lại quyết định giải nghệ và sẽ tái xuất vào tháng 4 của năm nay. Nói chung là, cục diện tranh đai hạng nặng vẫn đang rất rối rắm!

Đ.Hg.