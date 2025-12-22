Deontay Wilder nhắm Murat Gassiev dù đang đàm phán với Oleksandr Usyk

Deontay Wilder cho biết anh hiện đang đàm phán với nhà “Minh chủ” làng quyền hạng nặng Oleksandr Usyk cho một trận tranh đai vào năm tới. Tuy nhiên, Cựu vô địch WBC không ngại nói về những đối thủ tiềm năng khác, trong đó có Murat Gassiev.

Wilder nhắm đến Gassiev

Cựu vô địch IBF hạng bán nặng (hạng cân một thời của Usyk trước khi “phi thăng”) mới vừa đánh bại “Rắn hổ mang” Kubrat Pulev bằng KO ở hiệp 6 trong trận tranh đai WBC (Regular) hạng nặng hôm 12-12-2025 và đang nổi lên là Kẻ thách thức mới ở hạng cân nặng nhất.

Nếu xét về hệ thống điểm xếp hạng của WBA ở hạng cân nặng nhất, võ sĩ 32 tuổi người Nga hiện chỉ xếp sau “Cựu thù” Usyk. Gassiev đang sở hữu đai WBA (Regular) còn Usyk hiện giữ đai WBA (Super). Võ sĩ quê ở Vladikavkaz là gương mặt mới thú vị ở hạng cân nặng này.

Còn trong nỗ lực hồi sinh sự nghiệp tưởng chừng “đã chết” của mình, Wilder “hết thời” đang muốn sử dụng Gassiev như một bước đệm mới khi cho biết với Boxing News: “Chúc mừng chiến thắng mới nhất của Gassiev. Nếu mà trận đấu diễn ra, tôi nghĩ đó sẽ là trận đấu tuyệt với!”.

Wilder (có thành tích 44-4-1, với 43 KO) hiện đang trải qua những ngày tháng dễ thở hơn. Trận thắng KO ở hiệp 7 trước Tyrrell Anthony Herndon hôm 27-6-2025 là vô cùng cần thiết. Trước đó, anh thua 4/5 trận gần nhất, trước Tyson Fury (2 lần), Joseph Parker và Zhilei Zhang.

Từng là “Sát thủ số 1” của làng quyền chuyên nghiệp hạng nặng, cũng rất nổi tiếng với câu nói gây sốc: “Quyền Anh là nơi tôi được trả tiền để giết người một cách hợp pháp”, giờ đây anh có thân phận chìm nổi bên dưới BXH. Hiện chỉ có WBC xếp anh trong tốp 15, thứ hạng là 13.

Không chắc là những gì Wilder “cuồng nộ” (hay Wilder “áo giáp”) một thời nói về việc đang thương thảo với phía của Usyk mang tính sự thật. Trước mắt, việc anh tìm được tấm vé để đối đầu với Gassiev cũng đã là hay ho lắm rồi. Wilder không ngại nịnh cú KO đối phương của võ sĩ Nga: “Đó là một cú móc trái tuyệt đẹp. Nó rất bất ngờ.”

Gassiev (trái) trong trận thắng Pulev

Riêng Gassiev, anh và Usyk chẳng hề lạ lẫm gì nhau. Khi còn thượng đài hạng bán nặng, võ sĩ Nga và tay đấm khét tiếng người Ukraine từng đối mặt ở SVĐ Olympic (Moscow) hôm 21-7-2018 tranh cả 5 đai vô địch lớn. Và kết quả Usyk đã “nhất thống giang hồ” với chiến thắng điểm sau 12 hiệp.

Đ.Hg.