Deontay Wilder muốn hồi sinh sự nghiệp, cũng muốn đấu với Oleksandr Usyk

Đang ráo riết chuẩn bị cho trận Deontay Wilder vs Tyrrell Herndon (Tải lại di sản) sẽ diễn ra vào trưa thứ Bảy này, ngày 28-6-2025 tại sàn đài Charles Koch Arena (Wichita, Kansas), Cựu vô địch hạng nặng của WBC tâm sự với The Ring về tham vọng hồi sinh to lớn của anh...