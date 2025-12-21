Anthony Joshua thách thức Tyson Fury: Bớt nói, bỏ điện thoại xuống và đeo găng vào

Cựu vô địch hạng nặng WBA, IBF và WBO - Anthony Joshua vừa mới lên tiếng thách đấu Cựu vô địch hạng nặng của WBC - Tyson Fury ngay sau chiến thắng trước Jake Paul. Thách thức này sẽ càng khiến giới mộ điệu hy vọng về trận đọ quyền của 2 võ sĩ Anh vào năm sau 2026.

Dư luận vẫn luôn mong chờ trận AJ vs Fury

AJ “cơ bắp” vừa lên tiếng xóa tan hoài nghi về đoạn cuối sự nghiệp của mình khi thách thức võ sĩ đồng hương đang ở trong chế độ “giải nghệ” là Fury giận dữ - sau trận thắng Paul “em” bằng KO và ẵm về khoản tiền thưởng khổng lồ.

Joshua có nói về trận đấu mà giới mộ điệu thế giới đã mong đợi từ rất lâu, thời điểm mà anh và cả Fury vẫn còn “vạch đôi sơn hà” cho đến giờ đây, trở thành “Những bại tướng của Oleksandr Usyk”, khiến cho sự nghiệp lâm vào đường cụt.

“Tôi nóng lòng được trở lại sàn đấu vào năm 2026. Và nếu Tyson Fury nghiêm túc như là anh ta nói, anh ta nên bỏ điện thoại xuống và đeo găng tay đấm bốc vào. Anh ta nên bước ra và đấu với một võ sĩ sẵn sàng chấp nhận hết thảy mọi thử thách”.

“Nếu anh thực sự là một kẻ xấu xa và hung ác, thì hãy đến đối đầu với tôi. Bớt nói xàm (trên mạng đi), quá đủ rồi. Hãy cùng chờ xem đầu quyền của anh lên tiếng nói chuyện gì”, Joshua mạnh mẽ tuyên bố ngay sau khi đấm hạ Jake...

Ngay sau đó, phát biểu trên Kênh YouTube MMA Fighting on SBN, AJ cũng đã vạch ra một hạn chót để Tyson cân nhắc thượng đài đối đầu anh. Dù đã tuyên bố giải nghệ sau trận thua thứ 2 trước Usyk, là kẻ đồng bóng, Fury có thể bẻ ngược quyết định.

“Tôi sẽ trao cho anh ta 8 tuần lễ để chuẩn bị và 24 giờ tiếp theo để ký tên xác nhận vào bản hợp đồng. Vậy thì, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem xem, liệu anh ta có phải là người ấy hay là không?”, Joshua vừa tuyên bố vừa ra thách thức.

Hồi cuối tuần trước, Tạp chí Ring tiết lộ Riyadh Season đang lên kế hoạch biến trận “so găng kinh điển trong mơ của 2 võ sĩ hạng nặng Anh quốc” trở thành sự thật và trận đấu dự kiến sẽ diễn vào mùa giải năm sau, mùa giải 2026.

Đây không phải lần đầu tiên Joshua và Fury được liên kết với nhau. Năm 2021, 2 siêu sao từ Anh này suýt nữa thượng đài để “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng. Tuy nhiên thì, Deontay Wilder kích hoạt điều khoản tái đấu Fury.

Để rồi Fury “thuận theo dòng nước” bước vào trận đấu thứ 3 với võ sĩ người Mỹ, và kết liễu luôn sự nghiệp của anh này. Cũng “thuận theo dòng nước”, AJ hướng đến Usyk và thua liền 2 trận để rồi Fury cũng nhận kết cục tương tự.

Dù hiện đã “hết thời”, không còn giữ đai vô địch nào, nhưng sức hút của AJ và Fury vẫn rất lớn. Người ta vẫn tò mò muốn biết, ai mới là Số 1 của nước Anh. Trận đấu giữa 2 người họ nên diễn ra để dư luận thôi bàn tán và mơ mộng...

Đ.Hg.