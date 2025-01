Anthony Joshua xác nhận muốn thượng đài với Tyson Fury

Joshua vẫn còn khát khao thượng đài

Trận thua KO ở hiệp đấu thứ 5 trước Daniel Dubois hôm 21-9-2024 tưởng như đã “tận diệt” khát khao thượng đài của AJ “cơ bắp”. Nhưng không, võ sĩ có thể hình đẹp y như lực sĩ thể hình vừa lên tiếng cho biết: “Tôi không thể dừng lại ngay vào lúc này. Tôi sẽ phải tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu. Tôi phải đảm bảo nắm bắt mọi cơ hội đến tay”.

Trong chuyến viếng thăm đáng chú ý, đến gặp Tổng thống Nigeria - ông Bola Tinubu, ngay vào dịp đầu năm mới 2025, võ sĩ để thua 4/10 trận đấu gần đây dành thời gian chia sẻ với lại báo giới: “Trong năm 2025 này, tôi đặt mục tiêu nhắm đến Tyson Fury. Và thất bại trước Dubois, đơn giản là chỉ khiến tôi cảm thấy khát khao hơn, khiến tôi muốn chăm chỉ hơn nữa”.

“Tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa. Nhưng thời gian vẫn là yếu tố cốt lõi nhất, vì là thời gian cũng có giới hạn, vì vậy, tôi chỉ muốn nỗ lực nhiều hơn nữa mà thôi”, Joshua cho biết, khi mà mọi sự chú ý ở làng đánh quyền hạng nặng thế giới đang tập trung về phía "Đảo quốc sương mù", nơi anh và Fury “giận dữ” đang loay hoay với thân phận “bại tướng”.

“Khi tôi ngoảnh nhìn lại, tôi tin rằng lý ra mình đã có thể làm được nhiều hơn thế, trong cái năm 2024. Tuy nhiên, tôi đang có một cơ hội khác trong năm 2025 để làm nhiều hơn nữa và tôi sẽ đảm bảo làm sao để nắm bắt tất cả mọi cơ hội đến tay mình”, AJ “cơ bắp” thể hiện sự tự tin, quyết tâm và khát khao cho năm mới 2025 này.

“Đáng lẽ ra tôi phải giành lấy chiến thắng, nhưng tôi đã không làm được. Dù vậy, tôi vẫn sẽ phải bước tiếp. Cuộc sống của tôi có nhiều khoảnh khắc thăng trầm, thế nên tôi phải quen với cả những thời điểm hỗn loạn và tiếp tục vượt qua. Tôi không thể dừng lại lúc này. Tôi sẽ phải tiếp tục cho đến khi đạt được đích đến ở phía trước”, AJ “cơ bắp” chia sẻ.

“Tyson Fury vs Anthony Joshua” (hay còn gọi là “Battle of Britain”) là cục diện mà giới truyền thông quyền Anh của nước Anh đã nói đến ngay sau khi Fury bước ra khỏi trận đấu với võ sĩ người Ukraine - Oleksandr Usyk, bằng thất bại thứ 2 liên tiếp. Người ta kỳ vọng cuộc so tài này nhiều năm, nhưng “bây giờ hoặc không bao giờ”, vì cả 2 không còn nhiều thời gian.

Chính “Ông bầu cáo già” Eddie Hearn (“ông bầu” của AJ) cũng nói khi chứng kiến Fury thất bại trước Usyk hồi tháng 12 năm ngoái: “Đây chắc chắn là trận đấu duy nhất, ngoài trận tái đấu với Dubois, mà AJ mong muốn, và ở phía ngược lại, đây chắc chắn cũng là trận đấu duy nhất mà Fury mong muốn”.

“Đã có thời điểm nào mà mọi thứ cùng chín muồi như thế này?? Cả 2 đều vừa trải qua các thất bại, cả 2 đều đang ở trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. Một trận đấu tại SVĐ Wembley - một trận đấu diễn ra ở Riyadh, 2 trận đấu trong năm 2025”, “ông bầu” Hearn cho biết với giọng điệu vừa hào hứng, vừa xót xa khi chứng kiến 2 tài năng quyền Anh Anh quốc đang đi đến những bước cuối cùng của sự nghiệp...

Đ.Hg.