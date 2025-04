Daniel Dubois: Nhắm đến trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” chống lại Oleksandr Usyk vào mùa Hè ở Wembley

Dubois sẵn sàng đấu Usyk

Triple D vẫn chưa đấu trận nào kể từ khi anh hạ KO Anthony Joshua “cơ bắp” ở hiệp đấu thứ 5 trong trận bảo vệ đai hạng nặng IBF - diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái 2024.

Lý ra anh đã thượng đài hồi tháng 2 rồi, ở trong sự kiện “The Last Crescendo”; tuy vậy, do là bị cảm cúm, anh không thể bảo vệ đai IBF trước đối thủ Joseph Parker (New Zealand)

Trong suốt hơn một tháng qua, Dubois đã dành thời gian để hồi phục thể lực - sau các vấn đề liên quan đến các tuyến của anh này, và giờ thì anh đã rất sẵn sàng rồi...

Trả lời phỏng vấn The Ring, Dubois lên tiếng về quyết tâm của anh cho một sự quay trở lại vào mùa Hè năm nay, để nhất thống cả 4 đai vô địch lớn ở hạng cân nặng.

Dubois (22-2, 21 KO) chia sẻ khi hướng đến trận đấu bom tấn với Usyk (23-0, 14 KO): “Chắc chắn rằng, vào tháng 7 tới đây, sẽ là một trận đấu lớn để chống lại Usyk!”.

“Đó vốn là điều tôi mong muốn lâu nay. Đã có những cuộc đàm phán, thương thảo đang diễn ra phía sau hậu trường, cả 2 đội hiện đang qua lại với nhau”.

“Tôi chỉ làm công việc của một võ sĩ và luôn sẵn sàng chuẩn bị tối đa khi nhận cuộc gọi về bất kỳ ai sẽ trở thành đối thủ tiếp theo. Tôi sẵn sàng phóng thích địa ngục”.

“Trận đấu chống lại Usyk ở Wembley sẽ giống như trận đấu với AJ, nhưng lớn hơn rất nhiều - trận đấu lớn nhất thế giới”, Dubois rất hào hứng về tháng 7 sắp tới đây.

“Đó là trận đấu khiến tôi đang có cảm giác thật sự phấn khích, và cũng sẽ có sự trả thù ở đó nữa”, Dubois tuyên bố khi nhớ lại trận thua KO hồi tháng 8-2023.

“Trận đấu chống lại Usyk - thống nhất tất cả các đai vô địch hạng nặng sẽ tạo nên lịch sử, đó sẽ là một sự kiện lịch sử vô cùng to lớn”, Triple D hào hứng tiếp tục nói...

“Giống như trận đấu với lại AJ vậy, sự chuẩn bị tại Quảng trường Leicester... thật là tuyệt vời khi được tham gia vào một sự kiện to lớn như vậy!”, Dubois cho biết.

“Tôi sẽ là người đứng ra ngăn cản anh ta, tôi chỉ nhìn thấy vậy thôi. Tôi sẽ là người đầu tiên đánh bại anh ta. Và tin tức về trận đấu cũng sẽ sớm được công bố rộng rãi”.

Dù dành thời gian chuẩn bị sẵn sàng cho “cuộc báo thù” Usyk, sau kết quả “bất công” xảy ra hồi 2 năm về trước, Dubois vẫn không loại trừ đối mặt các đối thủ khác nữa.

Như là Parker hoặc Derek Chisora tiếp theo. Chisora, bất chấp đã từng thượng đài thời của “Anh em nhà Klitschko” vẫn là Đệ nhị quyền thủ của tổ chức IBF.

Kết quả theo BXH cập nhật mới nhất vào tháng 4, khiến cho Chisora trở thành “đối thủ bắt buộc” của Triple D ở IBF, đây cũng là thông tin do chính The Ring xác nhận.

IBF sẽ trao cho Dubois đặc quyền ngoại lệ - để tránh Chisora và đấu Usyk cho “trận đấu nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng mới”, nhưng nếu không thì sao?

Nghĩa là Dubois sẽ phải đối đầu với Chisora, người đang tìm kiếm trận thượng đài thứ 50, và cũng là trận cuối trong sự nghiệp, để giải nghệ khỏi quyền Anh chuyên nghiệp.

“Tôi thật sự thì không có hứng thú với trận đấu Chisora như vậy. Nhưng chắc chắn, tại sao lại không? Các bạn biết đó, tôi vốn thích Usyk, Parker và AJ hơn”.

“Những người đó mới là những tên tuổi hàng đầu. Nhưng mà, tôi đoán sẽ xem Chisora như là một trận đấu quay trở lại, hay thứ gì đó đại loại kiểu như vậy”.

“Trận đấu với Parker là kiểu công việc còn dang dở. Tôi phải đấu trận đấu đó, tôi buộc phải giải quyết vấn đề đó và khiến những người đang nói nhiều phải câm lặng”.

“Nhưng nếu có một cú đấm vô cùng to lớn chống lại Usyk xảy ra trước, tôi sẽ đấu trận đấu đó”, Dubois nói về tầm quan trọng các thứ tự ưu tiên thi đấu của anh trong thời gian sắp tới.

Đ.Hg.