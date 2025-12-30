Nhiều gương mặt của thể thao TPHCM được đề xuất danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc

Nhiều tuyển thủ của các đội tuyển thể thao quốc gia và thể thao TPHCM được đưa vào danh sách dự kiến bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025.

Võ sĩ pencak silat Nguyễn Tấn Sang được đề cử danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục TDTT Việt Nam đã lấy ý kiến thu nhận thêm các đề xuất để hoàn chỉnh danh sách HLV, VĐV bầu chọn các hạng mục dành cho HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025. Các đề xuất cuối cùng đã được thu nhận theo hạn cuối trong buổi sáng ngày 30-12.

Ở danh sách đề cử bầu chọn năm nay, thể thao TPHCM ghi nhận có nhiều ứng viên được đưa vào bầu chọn các hạng mục.

Với lĩnh vực VĐV tiêu biểu toàn quốc, các gương mặt ưu tú của thể thao TPHCM có tên đề xuất như Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang (bóng đá nữ), Phạm Thị Mỹ Hằng (bóng ném nữ), Vũ Thị Trang (cầu lông), Lại Lý Huynh (cờ tướng), Lê Quang Liêm (cờ vua), Y Liên (cử tạ), Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm), Trần Ngọc Lượng (MMA), Nguyễn Tấn Sang (pencak silat), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo), Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC), Nguyễn Thị Kim Dung (thể hình)…

Với lĩnh vực HLV tiêu biểu toàn quốc, một số HLV của thể thao TPHCM được đề cử vào danh sách như Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá nữ), Trương Minh Sang (TDDC)…

Khép lại SEA Games 33-2025, thể thao TPHCM đã giành được 22 HCV, 22 HCB và 21 HCĐ để đóng góp vào kết quả chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Thành tích của thể thao TPHCM chiếm 25,3% tổng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam. Trong kết quả thi đấu, một số tấm HCV được ghi nhận có giá trị chuyên môn tốt như của Nguyễn Tấn Sang (pecak silat), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo), Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC)…

