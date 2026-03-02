Đội tuyển judo quốc gia chia tay võ sĩ Hoàng Thị Tình

Võ sĩ từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 đã thôi tập trung đội tuyển judo Việt Nam trong năm mới 2026.

Võ sĩ Hoàng Thị Tình (giữa) đã không tập trung đội tuyển judo Việt Nam năm 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Chia tay Hoàng Thị Tình

Nữ tuyển thủ Hoàng Thị Tình đã chia tay đội tuyển judo Việt Nam từ năm 2026. Thành viên đội tuyển judo Việt Nam chính thức bước vào tập huấn theo chương trình chuyên môn của Ban huấn luyện trong năm 2026 nhưng đã vắng mặt Hoàng Thị Tình.

Cuối năm 2025, Hoàng Thị Tình kết hôn, lập gia đình. Hiện tại, võ sĩ này có những dự định riêng đối với gia đình nhỏ của mình vì vậy Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam tìm phương án nhân sự mới thay thế vị trí của cô. Năm ngoái, môn judo SEA Games 33-2025 không tổ chức hạng đấu 48kg nữ. Vì thế, Hoàng Thị Tình không góp mặt tranh tài ở Thái Lan.

Cách đây 2 năm, Hoàng Thị Tình đã là võ sĩ duy nhất của đội tuyển judo Việt Nam giành suất chính thức tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Về chuyên môn, Hoàng Thị Tình là một trong những gương mặt xuất sắc tại hạng cân 48kg nữ mà judo Việt Nam sở hữu từ trước tới nay. Trong sự nghiệp, ngoài các kết quả vô địch tại giải Đông Nam Á, Hoàng Thị Tình đã 2 lần liên tiếp giành HCV hạng cân 48kg nữ khi thi đấu SEA Games 31 và 32. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua nhưng hiện tại, Hoàng Thị Tình vẫn đứng trong top 100 thế giới hạng cân 48kg nữ của Liên đoàn judo thế giới.

Lần đầu tiên chỉ có 10 võ sĩ tập trung tuyển judo quốc gia

Năm nay, đội tuyển judo Việt Nam chỉ tập huấn 10 võ sĩ làm nhiệm vụ tập luyện chuyên môn tại giai đoạn đầu năm 2026. Đây có thể xem là một trong những lần tập trung lực lượng ít võ sĩ nhất của đội tuyển judo Việt Nam từ từ trước tới nay.

Võ sĩ Tô Thị Trang là thành viên đội tuyển judo Việt Nam năm 2026. Ảnh: T.TR

Phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An đã bày tỏ: “Chúng tôi tính toán lực lượng phù hợp để đảm bảo một số chương trình thi đấu quốc tế. Đội tuyển judo Việt Nam tập huấn theo chương trình do Ban huấn luyện đã xây dựng”.

Ở sự vắng mặt của Hoàng Thị Tình, Ban huấn luyện đã cho gọi võ sĩ Hà Ngọc Chi là người thay thế để tập huấn ở hạng cân 48kg nữ. Đây là võ sĩ trẻ triển vọng, đã có những thành tích huy chương ở giải vô địch Đông Nam Á cũng như giải vô địch quốc gia.

Năm nay, đội tuyển judo Việt Nam sẽ là chủ nhà giải vô địch Đông Nam Á 2026 được tổ chức ở Bắc Ninh. Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu của 10 tuyển thủ đang tập huấn là chuẩn bị chuyên môn tốt nhất để hướng tới giành kết quả cao trên sân nhà. Song hành với nhiệm vụ trên, đội tuyển judo Việt Nam cũng sẽ tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản. “Chúng tôi lựa chọn VĐV tốt nhất ở mỗi hạng cân để tập huấn chuyên môn. Vì thế, từng người sẽ được kiểm tra rất kỹ càng xuyên suốt thời gian tập huấn”, ông Nguyễn Hữu An trao đổi thêm.

Dự kiến vào tháng 4, đội tuyển judo Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2026 để tăng cường chuyên môn và nắm bắt đối thủ trước ASIAD 20.

Lực lượng tập huấn đội tuyển judo Việt Nam năm 2026 gồm võ sĩ Như Quỳnh, Tường Vi, Ngọc Nhung, Như Ý, Diễm Phương, Thanh Thủy, Ngân Hà, Thu Hà, Ngọc Chi, Tô Thị Trang.

MINH CHIẾN