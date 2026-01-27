Việt Nam được trao quyền đăng cai giải judo vô địch Đông Nam Á 2026

Việt Nam sẽ là chủ nhà giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 và chương trình thi đấu dự kiến tổ chức tại Bắc Ninh.

Judo Việt Nam giành 1 HCV tại SEA Games 33-2025 vừa qua. Ảnh: ĐOÀN TTVN

“Việt Nam đã được trao quyền đăng cai giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Chúng tôi đã lên kế hoạch để xây dựng chương trình tổ chức đồng thời sẽ có cơ sở vật chất đảm bảo chuyên môn trong quá trình giải diễn ra”, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An đã trao đổi.

Năm nay, giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ tổ chức vào tháng 5-2026 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Chương trình dự kiến thu hút 9 đội tuyển trong khu vực góp mặt tranh tài đầy đủ nội dung theo quy định dành cho nam, nữ. VĐV judo Việt Nam sẽ có cơ hội tranh tài với các võ sĩ hàng đầu khu vực ngay trên sân nhà.

Trước khi giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra, các đội tuyển trong khu vực sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc (tháng 4), sau đó mới tới Việt Nam tranh tài.

Năm ngoái, giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 đã tổ chức tại Philippines với các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ và hệ vô địch. Kết thúc giải đấu, đội tuyển judo Việt Nam xếp nhất toàn đoàn. Trong giải đấu này, võ sĩ nhóm nội dung đối kháng của judo Việt Nam đã giành được 14 HCV.

SEA Games 33-2025 là chương trình thi đấu quốc tế gần nhất của đội tuyển judo Việt Nam. Các võ sĩ của chúng ta có 1 HCV, 3 HCB, 8 HCĐ qua các nội dung thi đấu. Đáng chú ý, đội tuyển judo Việt Nam không giành được HCV trong các hạng cân đối kháng đã tham dự ở SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN