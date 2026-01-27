Sheikh Joaan được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á

Đại hội đồng Hội đồng Olympic châu Á, được tổ chức tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan với sự tham dự của đại diện từ tất cả 45 Ủy ban Olympic quốc gia, đã xác nhận Ngài Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani là người lãnh đạo mới của tổ chức.

Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani được bầu làm tân Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Quan chức người Qatar đã được bầu chọn vào thứ Hai tại Tashkent để hoàn thành nhiệm kỳ hiện tại sau khi Randhir Singh rời nhiệm. Vị lãnh đạo mới đắc cử, người được đề cử duy nhất, đã nhận được 44 phiếu bầu và một phiếu trắng trong phiên họp có sự tham dự của Tổng thống Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Tân Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA), người cũng đứng đầu Ủy ban Olympic Qatar, đã trình bày một tầm nhìn với khẩu hiệu “Cùng nhau vì châu Á”, tập trung vào hợp tác khu vực, các tiêu chuẩn quản trị hiện đại và sự hiện diện quốc tế mạnh mẽ hơn cho lợi ích thể thao của châu Á.

“Châu Á là khu vực lớn nhất và đa dạng nhất trong gia đình Olympic. Sự đa dạng này là sức mạnh của chúng ta, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải làm việc đoàn kết, được dẫn dắt bởi sự tôn trọng lẫn nhau và các giá trị Olympic”, ông nói, trước khi nhấn mạnh rằng sự phối hợp như vậy sẽ “biến sự đa dạng thành cơ hội” và cung cấp nhiều công cụ hơn cho các Ủy ban Olympic quốc gia của lục địa.

Sheikh Joaan là thành viên của gia đình hoàng tộc Qatar và là em trai của Tiểu vương, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani - một thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trong hơn 2 thập kỷ. Vị trí của ông trong cơ cấu thể thao và thể chế của đất nước đã góp phần vào việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, và đảm bảo quyền đăng cai Đại hội Thể thao châu Á năm 2030 và 2034 cho Doha (Qatar).

Với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2028, Chủ tịch mới của OCA sẽ tìm cách củng cố một cấu trúc gắn kết hơn và một chương trình nghị sự kết hợp giữa bản sắc khu vực, uy tín thể chế và tầm nhìn thể thao hướng tới tương lai. Vị quan chức 39 tuổi cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với người tiền nhiệm Randhir Singh, người đã rời nhiệm sở vì lý do sức khỏe. Ông chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người bạn thân thiết của tôi, Ngài Raja Randhir Singh, vì sự lãnh đạo, tầm nhìn và những nỗ lực không mệt mỏi của ông trong những thời điểm đầy thách thức”.

HUY KHÔI