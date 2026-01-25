Lê Chúc An vô địch giải golf quốc tế AJGA International Pathway Series 2026

Lê Chúc An thi đấu hiệu quả ở ngày cuối của giải qua đó vượt lên giành chiến thắng chung cuộc bảng nữ trên sân đấu tại Ninh Bình.

Lê Chúc An thi đấu thành công trong giải quốc tế đầu tiên năm 2026 của mình. Ảnh: AJGA TRANG AN

Giải golf trẻ quốc tế AJGA International Pathway Series 2026 lần đầu tổ chức tại Việt Nam với chặng đấu tại Tràng An (Ninh Bình) chính thức khép lại tranh tài hố cuối cùng ngày 25-1.

Bảng nữ chứng kiến cuộc bám đuổi quyết liệt giữa Yoon Gyu Ri (Hàn Quốc) với Lê Chúc An tại ngày cuối khi cả 2 có cơ hội vươn lên giữ vị trí dẫn đầu chung cuộc Chúc An sớm có điểm số tốt khi ghi được điểm birdie ngay tại hố thứ 2, 3 và 4 trong khởi đầu tại ngày thi đấu. Trong 9 hố đầu tiên, golfer của chủ nhà Việt Nam giành được ưu thế dẫn điểm rồi tiếp tục tự tin giành thêm các điểm quyết định ở 9 hố còn lại. Kết thúc 18 hố ngày thi đấu, Chúc An hoàn tất 65 gậy với điểm -7. Chung cuộc sau 3 vòng, golfer này đạt tổng điểm -12 để giành vị trí số 1 bảng nữ.

Trong khi đó, Yoon Gyu Ri hoàn tất ngày cuối với 73 gậy và điểm +1 nhưng chỉ có tổng thành tích sau 3 vòng là -7, xếp thứ nhì. Vị trí thứ 3 chung cuộc thuộc về golfer Shin Hae In (Hàn Quốc) với tổng điểm -2.

Tại bảng nữ, golfer Việt Nam có thành tích tốt sau Chúc An là Nguyễn Bảo Châu với tổng điểm +6 sau 3 vòng đấu.

Chúc An được chúc mừng khi lên ngôi vô địch. Ảnh: AJGA TRANG AN

Tại bảng nam, Nguyễn Tuấn Anh đã kết thúc 3 vòng với tổng điểm +1 và đứng hạng nhì chung cuộc. Tại vòng cuối, golfer của chủ nhà Việt Nam đã có điểm -1 nhưng chưa đủ vươn lên vị trí số 1. Vô địch bảng nam là Hose Lee (Hàn Quốc) với tổng điểm -2 sau 3 vòng đã tranh tài. Vị trí thứ 3 thuộc về Lubanzi Tselane (Nam Phi) với điểm +2 chung cuộc.

Đáng chú ý trong ngày cuối, Nguyễn Tuấn Anh xuất sắc có cú hole-in-one (1 gậy vào lộ) khi đánh tại hố số 8 với khoảng cách 155 yards.

Giải năm nay đã thu hút 120 golfer tới từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có mặt tại Việt Nam thi đấu giải AJGA International Pathway Series 2026 thuộc hệ thống Hiệp hội golf trẻ Mỹ (AJGA) tổ chức. Ngoài Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An, chủ nhà Việt Nam có nhiều gương mặt trẻ đã tham dự như Nguyễn Duy Thái, Nguyễn Quang Za Vinh, Đỗ Đức Khang, Ngô Thanh Sơn, Nguyễn Bảo Minh, Trần Thế Bảo, Đỗ Dương Gia Minh, Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Thế Nam, Bùi Quang Đức Minh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Gia Khôi, Đoàn Đan Thanh, Nguyễn Quang Hải, Miso Nguyễn, Nguyễn Bảo Châu, Thân Bảo Nghi, Nguyễn Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Viết Gia Hân…

Đây là giải quốc tế chính thức đầu tiên mà Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An thi đấu từ sau SEA Games 33-2025. Tại SEA Games 33-2025, Tuấn Anh giành HCĐ đồng đội nam còn Lê Chúc An có HCĐ cá nhân nữ.

MINH CHIẾN