Á quân golf SEA Games 33 Nguyễn Anh Minh thi đấu giải đầu tiên tại Mỹ trong năm 2026

Nguyễn Anh Minh đã khép lại giải golf đầu tiên trên đất Mỹ trong năm mới 2026 với thứ hạng T35.

Nguyễn Anh Minh vẫn đang là golf thủ Việt Nam có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng nghiệp dư nam thế giới. Ảnh: USGOLF

Golfer Nguyễn Anh Minh vừa kết thúc thi đấu giải Jones Cup Invitational 2026 được tổ chức trên sân thuộc Ocean Forest Golf Club, Georgia (Mỹ). Golf thủ của Việt Nam cùng các đối thủ đã kết thúc thi đấu hố cuối cùng vào ngày 12-1, theo giờ Việt Nam.

Giải golf Jones Cup Invitational 2026 là chương trình thi đấu chính thức đầu tiên của Nguyễn Anh Minh trong năm nay, cũng như được golfer xác định là sự khởi đầu để có tinh thần tốt nhất.

84 golfer (trong đó có Anh Minh) đã được trao suất thi đấu tại giải. Các golf thủ thi đấu 54 hố stroke play, không cắt loại. Nguyễn Anh Minh hoàn tất thi đấu với tổng điểm +5, xếp hạng T35. Số gậy đánh của Anh Minh qua các ngày thi đấu lần lượt là 72 và 77. Vô địch giải lần này là William Sides (Mỹ) với tổng điểm -6 còn á quân là Frankie Harris (Mỹ) với tổng điểm -4.

Nguyễn Anh Minh đã tham dự SEA Games 33 và giành HCB cá nhân nam và HCĐ đồng đội nam. Ngôi á quân cá nhân nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa qua được Anh Minh nhìn nhận là sự chuẩn bị của tập thể đội tuyển golf Việt Nam, tuy nhiên bản thân vẫn chưa thật sự hài lòng về kết quả và kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích trong các giải tiếp theo.

Từ đầu tháng 1-2026, Nguyễn Anh Minh đã trở lại Mỹ tiếp tục theo học Đại học Oregon State. Do vậy, golf thủ sẽ có thêm những cơ hội thi đấu các giải golf có chuyên môn cao trong hệ thống Đại học tại Mỹ.

Trên bảng xếp hạng golf nam nghiệp dư thế giới vừa công bố trong tuần đầu tháng 1-2026, Nguyễn Anh Minh giữ vị trí 40. Anh Minh đang là golf thủ nam Việt Nam có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng này.

MINH CHIẾN