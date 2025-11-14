Golf thủ Nguyễn Anh Minh sẽ tham dự SEA Games 33

Tuyển thủ golf hàng đầu của Việt Nam là Nguyễn Anh Minh được trao suất tranh tài tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Golf thủ Nguyễn Anh Minh là 1 trong những tuyển thủ quan trọng của đội tuyển golf Việt Nam. Ảnh: VGA

Nguyễn Anh Minh hiện là 1 trong những tuyển thủ golf hàng đầu của Việt Nam. Theo thông tin mà SGGP có được, đội tuyển golf Việt Nam trao cơ hội để Anh Minh tiếp tục tham gia thi đấu tại SEA Games 33-2025.

Hiện tại, Anh Minh đang học tập tại Mỹ. Tuy nhiên, golf thủ này bố trí được thời gian sang Thái Lan thi đấu. Cách đây 2 năm, Anh Minh là thành viên đóng góp chuyên môn làm nên các tấm huy chương lịch sử cho đội tuyển golf Việt Nam ở SEA Games 32-2023. Riêng tuyển thủ này giành 1 HCB (đồng đội nam) và 1 HCĐ (cá nhân nam) tại SEA Games 32-2023.

Theo lịch trình, Anh Minh sẽ di chuyển từ Mỹ tới Thái Lan sau đó hội quân cùng đội tuyển golf Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025 vào đầu tháng 12 sắp tới.

Lúc này, Nguyễn Anh Minh đang giữ hạng 44 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư nam thế giới. Golfer này vừa thi đấu giải US Collegiate Golf ở Mỹ cuối tháng 10 mới đây và đứng hạng 37 bảng cá nhân nam. Trước đó, Anh Minh là thành viên đội tuyển golf nam Việt Nam thi đấu giải đồng đội nghiệp dư thế giới 2025 ở Singapore để tích lũy những kinh nghiệm đáng kể.

Một trong những kết quả chuyên môn đáng chú ý của Nguyễn Anh Minh ở năm 2025 là việc đứng ngôi á quân tại giải golf vô địch nghiệp dư thiếu niên Mỹ 2025 được tổ chức vào tháng 7 năm nay.

MINH CHIẾN