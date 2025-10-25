Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 HCB môn golf tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giành huy chương tại Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025 đang diễn ra ở Bahrain dù chúng ta chưa chạm tay vào HCV.

Nguyễn Tuấn Anh đã có ngôi á quân tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: VGA

Ngày 25-10, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục chứng kiến các tuyển thủ thi đấu để giành thêm huy chương. Trong môn golf, tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh và đồng đội giành thêm huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Ngày thi đấu là vòng thứ 3 của các golfer. Ở thi đấu cá nhân nam, Nguyễn Tuấn Anh giành điểm chung cuộc -11 để đứng hạng nhì, giành HCB cá nhân. Trên thực tế, đội tuyển golf Việt Nam rất kỳ vọng có ngôi vô địch cá nhân nam ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 nhưng không thành công. Xếp nhất và giành HCV đơn nam là Jin Han (Trung Quốc) với tổng điểm -12.

Đội tuyển golf Việt Nam có HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TRUNG THÀNH

Trong kết quả đơn nam, Đoàn Uy là golfer Việt Nam xếp sau Nguyễn Tuấn Anh khi đứng hạng 4 chung cuộc với điểm -3. Xét điểm đồng đội, 2 golfer Đoàn Uy và Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục giành ngôi á quân và HCB cho đội tuyển golf Việt Nam tại Đại hội với tổng điểm -14. Đội tuyển Trung Quốc giành HCV với tổng điểm -15. Như vậy, đội tuyển golf Việt Nam có 2 HCB tại Đại hội lần này. Về nội dung nữ, golfer Việt Nam không giành được huy chương. Trong đó, golfer Lê Chúc An có hạng 10 đơn nữ và là kết quả tốt nhất trong các tuyển thủ của chúng ta tranh tài tại Bahrain lần này.

Ở môn muay, võ sĩ trẻ Trần Quốc Bảo đã giành HCĐ tại nội dung 48kg nam nhóm tuổi 14-15. Gặp đối thủ Hussein Abdullah Osamah Hussein (Iraq) tại bán kết nội dung, võ sĩ Trần Quốc Bảo đã cố gắng thi đấu nhưng để thua với tỷ số 27-30 nên dừng bước. Với trận thua này, Quốc Bảo có tấm huy chương đầu tiên cho đội muay Việt Nam tại Đại hội.

MINH CHIẾN