Ngành TDTT TPHCM sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Ngày 10-1 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành), Sở VH-TT TPHCM đã tổ chức lễ sơ kết 5 năm (2021-2025) thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Cao Thanh Bình - Trưởng Ban VH-XH HĐND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với 6 mục tiêu, 6 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp trọng tâm, TPHCM đã triển khai thực hiện toàn diện về nội dung, đa dạng về hình thức. Tại lễ sơ kết, những thành tích nổi bật đã được điểm lại trong giai đoạn vừa qua. TPHCM có hệ thống giải đấu tổ chức hàng năm với 160 giải ở cấp thành phố, quốc gia, quốc tế; hơn 400 giải thể thao cấp xã, phường, đặc khu và trung bình 220 giải thể thao do các liên đoàn - hội thể thao, doanh nghiệp tổ chức. Đối tượng tham dự giải được mở rộng, đặc biệt là những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận tham gia thi đấu như: lứa tuổi mẫu giáo, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, công nhân các khu chế xuất...

Giải Bóng đá gây quỹ hỗ trợ HLV, VĐV, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn được thường xuyên tổ chức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong 5 năm qua, bên cạnh các giải truyền thống thường niên, TPHCM còn có nhiều sự kiện mang tích cực trong xã hội, thu hút hàng ngàn lượt du khách và người dân tham gia: Giải chạy đêm TPHCM; Giải Marathon Cần giờ xanh; Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; Giải Bóng đá gây quỹ hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn…

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động là môn Vovinam - Việt võ đạo và Nghệ thuật Lân - Sư - Rồng đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, dựa trên đề nghị từ Cục Di sản văn hóa và UBND TPHCM. Bên cạnh đó, thành phố đã xác lập được kỷ lục kép Việt Nam và thế giới về “Đồng diễn võ nhạc Vovinam” với sự tham gia của 60.000 học sinh từ 165 điểm trường trên địa bàn TPHCM.

Màn trình diễn hấp dẫn của Vovinam tại Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, thiết chế thể thao, cơ sở vật chất có nhiều cải thiện đáng kể, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải tạo các dự án thuộc sự quản lý của Sở VH-TT, trọng tâm là: dự án Trung tâm TDTT Rạch Chiếc, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thành phố, Trung tâm TDTT Hoa Lư, Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng…

Tại lễ sơ kết, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM chia sẻ về những định hướng trong giai đoạn mới (2026 - 2030). Trong đó, TPHCM sẽ ứng dụng công nghệ số đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phổ biến và tạo điều kiện cho người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động TDTT. Ngoài ra, đa dạng hóa và đẩy mạnh các loại hình hoạt động TDTT cơ sở, chú trọng các địa bàn nông thôn, các khu công công nghiệp, khu chế xuất.

Các hoạt động từ tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” thu hút nhiều sự quan tâm của người dân và du khách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong giai đoạn mới, TPHCM tiếp tục đầu tư và khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế thể thao, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp để phát triển cơ sở vật chất, không gian luyện tập thể thao công cộng.

Dịp này, 10 tập thể và 28 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì có thành tích tiêu biểu trong triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

NGUYỄN ANH