Xạ thủ Việt Nam giành thêm HCĐ tại giải bắn súng châu Á 2026

Xạ thủ bắn súng Việt Nam giành HCĐ nội dung đồng đội 50m súng ngắn tại Ấn Độ. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải đấu đang tranh tài tại Ấn Độ. Tại ngày 7-2, theo giờ địa phương, xạ thủ của Việt Nam đã ra thi đấu 2 nội dung quan trọng là 10m súng trường hơi nữ và 50m súng ngắn nam.

Hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền được kỳ vọng đạt kết quả tốt nhất tại bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ. Phí Thanh Thảo đã hoàn thành bài bắn vòng loại với 627,8 điểm để đứng hạng 9, giành quyền vào chung kết. Đồng đội Mộng Tuyền của cô đã nỗ lực nhưng chỉ đạt 614,8 điểm và đứng hạng 25, không có suất vào chung kết.

Trong bài bắn chung kết, Phí Thanh Thảo tìm cơ hội để đạt được điểm số tốt nhất, tuy nhiên, nữ tuyển thủ của Việt Nam chấp nhận dừng bước ở hạng 6 với 164,8 điểm.

Tuy nhiên, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn kịp giành thêm huy chương trong ngày thi đấu. Tại bài bắn 50m súng ngắn nam, đội tuyển Việt Nam đã có Lại Công Minh, Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành tham dự. Kết thúc thi đấu, chúng ta không giành được huy chương cá nhân tuy nhiên về điểm đồng đội, đội bắn súng nam của Việt Nam giành vị trí thứ 3, nhận HCĐ. Đội Ấn Độ xếp nhất, giành HCV còn đội Uzbekistan có vị trí thứ nhì, nhân HCB.

Tấm HCĐ nội dung đồng đội 50m súng ngắn của đội nam bắn súng Việt Nam là huy chương thứ 2 mà chúng ta đã có tại Ấn Độ lúc này. Trước đó, các xạ thủ đã giành được HCB nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ.

Ngày 8-2, xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu. Trong ngày tranh tài, chúng ta sẽ góp mặt tại 2 nội dung quan trọng là 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam và 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ.

MINH CHIẾN