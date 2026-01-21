Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và đội tuyển bắn súng sẽ tham dự giải châu Á 2026

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đang tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng đến giải châu Á 2026 tại Ấn Độ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết, các tuyển thủ đã nối tiếp chương trình tập luyện ngay sau khi trở về từ SEA Games 33-2205 tại Thái Lan. Thời điểm hiện tại, việc tập luyện theo giáo án chuyên môn được xây dựng chuẩn bị với nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đặc biệt là ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Từ ngày 2 tới 14-2, nhóm xạ thủ hàng đầu của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ xuất quân thi đấu quốc tế đầu tiên là giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á 2026 tại Ấn Độ. “Đây là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên của năm 2026, đồng thời cũng là giải đấu để VĐV tiếp tục tìm cơ hội khẳng định mình sau SEA Games 33-2025. Tất cả VĐV trong từng tổ nội dung đều tập trung cho giải. Chúng tôi cũng xem đây là cơ hội nắm bắt các đối thủ trong châu lục để dự báo những sự cạnh tranh đối với ASIAD 20 vào tháng 9”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trao đổi.

Hai gương mặt Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang là những người để lại kết quả nổi bật tại SEA Games 33-2025 trong từng lượt đấu nội dung 10m súng ngắn hơi và 25m súng ngắn thể thao. Họ được đăng ký tham dự giải đấu ở Ấn Độ sắp tới. Trịnh Thu Vinh từng bày tỏ cô rất tập trung cho năm 2026 để đảm bảo các mục tiêu thành tích mà mình đặt ra. Xạ thủ này đã trở lại trường bắn tập luyện đầy đủ các buổi thời gian qua, theo giáo án của chuyên gia và Ban huấn luyện. Trong khi đó, Nguyễn Thùy Trang thể hiện được sự tự tin tâm lý từ SEA Games 33-2025. Cô cũng bày tỏ rằng mình hướng đến cơ hội giành thành tích tốt nhất tại Ấn Độ vào tháng 2 tới đây.

Mục tiêu của đội tuyển bắn súng Việt Nam là phấn đấu đạt kết quả cao tại ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản. Tại ASIAD 19 ở Trung Quốc, bắn súng Việt Nam từng giành 1 HCV (Phạm Quang Huy, 10m súng ngắn hơi nam). Từng giải đấu mà xạ thủ được tham dự từ nay tới tháng 9 sẽ xác định là những cuộc kiểm tra chuyên môn có giá trị.

Đầu năm ngoái, nhiều xạ thủ tuyển bắn súng Việt Nam đã góp mặt giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á 2025. Lúc đó, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ. Ngoài ra, chúng ta có HCV đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh nam, đồng đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam. Với cá nhân Trịnh Thu Vinh, cô giành được HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trong giải trên. Mục tiêu lúc này của Thu Vinh là phấn đấu cải thiện thành tích để đổi màu huy chương khi thi đấu tại Ấn Độ năm nay.

Thu Vinh và Quang Huy từng có tấm HCV nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp ở giải châu Á 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

14 xạ thủ quan trọng sẽ được đội tuyển bắn súng Việt Nam cử tới Ấn Độ thi đấu năm nay. Họ giữ được phong độ chuyên môn đối với súng trường và súng ngắn tại SEA Games 33-2025 vừa qua. Tuy nhiên, yêu cầu của Ban huấn luyện là sự tập trung của xạ thủ. Việc nâng cao thành tích cũng như giữ ổn định kết quả khi thi đấu là yếu tố cần thiết hàng đầu.

Theo chương trình chuyên môn năm 2026, cho tới trước khi góp mặt ASIAD 20, đội tuyển bắn súng còn có cơ hội tham dự một số giải của ISSF World Cup do Liên đoàn bắn súng thế giới tổ chức. Mỗi xạ thủ có cơ hội thi đấu ở nước ngoài cũng được xem là một dịp tập luyện thi đấu thực tế để tích lũy kinh nghiệm cho mình.

Theo đăng ký tại giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á 2026 ở Ấn Độ, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang sẽ góp mặt 3 nội dung (10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao, 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp nam nữ). Các xạ thủ Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tam Quang, Nguyễn Tâm Quang… cùng tới Ấn Độ thi đấu.

MINH CHIẾN