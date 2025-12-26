Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Lĩnh vực thể thao sẽ có một số gương mặt tiêu biểu là các VĐV đạt kết quả cao được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh vinh được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27-12-2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đây là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 Đoàn đại biểu. Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Bộ VH-TT-DL sẽ cử các đại diện VĐV tham dự Đại hội Thi đấu yêu nước toàn quốc lần thứ XI gồm các gương mặt Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Bạc Thị Khiêm (taekwondo), Trần Hoàng Khôi (bowling), Nguyễn Thị Bích Thủy (bóng đá nữ), Phạm Thị Hải Yến (bóng đá nữ), Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Thanh Trường (karate), Trần Đình Thắng (cử tạ).

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là những mặt mặt đã nỗ lực thi đấu, giành các thành tích cao đóng góp vào kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ngoài ra ở năm tập luyện thi đấu 2025, họ cũng đạt được các kết quả tốt ở những giải thi đấu thuộc hệ thống quốc gia.

Tại SEA Games 33-2025, xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành được 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. VĐV Nguyễn Thị Oanh giành được 3 HCV và Nguyễn Huy Hoàng cũng giành được 3 HCV. Từng tuyển thủ trên đang là những gương mặt được người hâm mộ cả nước quan tâm, cổ vũ nhiệt thành trong các giải đấu thời gian qua.

Tại danh sách VĐV đại diện của lĩnh vực thể thao tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, võ sĩ karate Nguyễn Thanh Trường là đại diện của thể thao TPHCM. Tuyển thủ này giành HCV tại SEA Games 33-2025 mới đây.

Tối ngày 26-12 tại Cung thể thao Quần ngựa (Hà Nội), Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI sẽ được tổ chức. Đại diện lĩnh vực thể thao có các VĐV sẽ góp mặt trong chương trình gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh, Cấn Tất Dự, Đỗ Ngọc Linh, Đinh Phương Thành, Vương Minh Châu, Đầu Văn Hoàng, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Xuân Lợi, Đặng Trần Phương Nhi, Đinh Thị Hương, Khuất Hải Nam, Trần Thị Ánh Tuyết, Biện Thị Hằng, Thái Thị Thảo.

MINH CHIẾN