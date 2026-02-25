Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026: Sân chơi bán chuyên kết nối tinh thần cộng đồng

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 5 tại TPHCM, hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện thể thao phong trào, nhất là dành cho đối tượng sinh viên đáng mong đợi nhất trong năm.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 được giới mộ điệu háo hức mong chờ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong những năm gần đây, bóng chuyền phong trào tại TPHCM phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo sinh viên và thanh niên tham gia tập luyện. Sự trở lại của Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 càng khiến không khí đó thêm sôi động. Với sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, chất lượng chuyên môn được bảo đảm cùng tinh thần cống hiến của các đội bóng, giải đấu đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng yêu thể thao.

Điểm mới của mùa giải năm nay là việc chia thành 2 bảng đấu riêng biệt: bảng bán chuyên nghiệp và bảng sinh viên. Ở bảng bán chuyên nghiệp, mỗi đội được tăng cường 2 vận động viên chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và mang lại những trận đấu hấp dẫn. Bảng sinh viên lại mang màu sắc hào hứng, trẻ trung khi quy tụ những gương mặt đang học tập tại Việt Nam, được xác nhận bởi nhà trường và đặc biệt là sẽ được Ban tổ chức miễn lệ phí đăng ký dự giải, một chính sách tạo điều kiện tối đa cho phong trào học đường.

Các giải bóng chuyền do Thiên Tân tổ chức ngày càng thu hút nhiều đội bóng tham gia. Ảnh: Dũng Phương

Cổng đăng ký đã chính thức mở từ ngày 25-2 đến 31-3. Giải diễn ra từ ngày 15 đến 24-5 tại địa điểm Trung Tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT xã Đông Thạnh: Nhà thi đấu Văn Cầm (Tên cũ: Trung tâm TDTT Hóc Môn), Cụm VH-TT Đông Thạnh. Đây đều là những cơ sở có hạ tầng phù hợp, bảo đảm chất lượng cho các trận đấu diễn ra trọn vẹn, an toàn và đẹp mắt.

Ông Dương Văn Hồ Vũ, Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: "Thiên Tân luôn mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của bóng chuyền phong trào. Việc tổ chức Cúp Thiên Tân 2026 không chỉ nhằm tạo sân chơi bổ ích mà còn thúc đẩy việc rèn luyện thể chất trong học đường, từ đó góp phần phát triển toàn diện cho sinh viên và thanh niên trên địa bàn".

Giải đấu vẫn giữ đúng tinh thần phi lợi nhuận quen thuộc: không bán vé, đồng thời còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa như nước uống Eco Water cho các đội tham dự. Bên cạnh đó, Thiên Tân thể hiện trách nhiệm xã hội khi dành 40 triệu đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã của TPHCM, và trao hỗ trợ tiếp sức đến trường 20 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Về phía thành tích thi đấu, đội vô địch bảng bán chuyên nghiệp sẽ nhận phần thưởng trị giá 30 triệu đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt nhận 15 triệu, 7 triệu và 3 triệu đồng. Trong khi đội vô địch bảng sinh viên nhận 10 triệu đồng tiền thưởng, tiếp đó là 5 triệu, 3 triệu và 1 triệu cho giải nhì, ba, tư. Bên cạnh đó, nhiều giải thưởng phụ được trao như: vận động viên xuất sắc toàn diện, chủ công, chuyền hai, phụ công, libero xuất sắc.

Có thể nói, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 không chỉ là một giải đấu, mà còn là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự lớn mạnh của phong trào bóng chuyền sinh viên và bán chuyên. Với quy mô ngày càng mở rộng, tinh thần kết nối mạnh mẽ và giá trị nhân văn sâu sắc, giải hứa hẹn sẽ trở thành ngày hội thể thao đáng nhớ của giới trẻ trong năm nay.

NGUYỄN ANH