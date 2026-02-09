Đội đương kim vô địch PFU Blue Cats không dự giải bóng chuyền quốc tế VTV9-Bình Điền 2026

Các tay đập của Nhật Bản sẽ không kịp có mặt tại Việt Nam để bảo vệ ngôi vô địch đang giữ tại giải bóng chuyền quốc tế VTV9-Bình Điền.

Đội PFU Blue Cats (trắng) không thể sang Việt Nam dự giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chia sẻ, Ban tổ chức tiếp tục mời đội đương kim vô địch PFU Blue Cats (Nhật Bản) sang Việt Nam tham dự giải bóng chuyền quốc tế VTV9-Bình Điền 2026. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức giải vẫn nằm trong chương trình thi đấu của đội bóng Nhật Bản, nên PFU Blue Cats không thể tới Việt Nam dự giải.

Năm 2024, đại diện của Nhật Bản đã giành chiến thắng 3-1 trước đội Ninh Bình ở chung kết để lên ngôi vô địch. Đây cũng là chức vô địch đầu tiên của PFU Blue Cats khi tới Việt Nam thi đấu giải này. Lúc đó, tay đập Melissa Valdes (PFU Blue Cats) được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đại diện của Nhật Bản đang là đội bóng đối tác của VTV Bình Điền Long An. Những năm trước đây, chủ công Trần Thị Thanh Thúy từng khoác áo PFU Blue Cats tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Theo kế hoạch, giải bóng chuyền quốc tế VTV9-Bình Điền 2026 sẽ tổ chức tại Tây Ninh vào tháng 5. Đội chủ giải là VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu sẽ giành kết quả tốt nhất tại giải. Ở lần tổ chức gần nhất vào năm 2024, VTV Bình Điền Long An đã đứng hạng 4. Giải đấu luôn xác định sẽ có tối thiểu 3 đội bóng khách mời nước ngoài tham dự. Trong lần tổ chức năm 2024, các đội khách mời quốc tế là Tứ Xuyên (Trung Quốc), U20 Thái Lan và PFU Blue Cats.

MINH CHIẾN