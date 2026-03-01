Đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An khởi động mùa giải 2026 bằng đợt tập huấn tại Hà Nội

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đang tập huấn tại Hà Nội. Ảnh: VTVBĐLA

Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An thực hiện tập huấn tại Hà Nội sau khi trở về từ trận đấu vòng loại AVC Champions League 2026 tại Thái Lan vừa qua.

Ngày 1-3, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã góp mặt tại giải bóng chuyền Hội làng của vùng Quan Độ (Bắc Ninh). Đây là chương trình thi đấu Hội làng đầu tiên trong năm 2026 của cầu thủ VTV Bình Điền Long An ở đợt tập huấn chuẩn bị trước vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Trong giải Hội làng lần này, ngoài VTV Bình Điền Long An, các đội bóng chuyền nữ khác đã góp mặt thi đấu gồm Binh chủng Thông tin, Hải Phòng, Ngân hàng Công Thương, Hải PHòng, Hóa chất Đức Giang lào cai, Hưng Yên và Thanh Hóa.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An thi đấu giải Hội làng tại Quan Độ (Bắc Ninh). Ảnh: MINH CHIẾN

Sau giải Hội làng tại Quan Độ (Bắc Ninh), đội VTV Bình Điền Long An tiếp tục thi đấu giải Hội làng tại Kim Thiều (Bắc Ninh).

Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An xác định giải đấu Hội làng là dịp phù hợp để cầu thủ được ra sân thi đấu, có thêm những điều chỉnh chuyên môn trước khi vào giai đoạn tập huấn cao độ.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tập huấn tại Hà Nội sau đó di chuyển tới Ninh Bình tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 vào giữa tháng 3. Sau giải đấu trên, đội bóng trở lại Hà Nội tập luyện để hướng đến thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 từ ngày 6-4 đến 19-4.

Đội bóng đã đăng ký 11 cầu thủ tham dự vòng loại AVC Champions League 2026 tại Thái Lan gồm: Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên (chuyền 2), Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Thị Hương Ngò (chủ công), Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Phạm Cao Trâm Anh (đối chuyền), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương (phụ công) và Võ Thị Thảo Nguyên (libero). Năm nay, cầu thủ Võ Thị Kim Thoa là đội trưởng của đội bóng.

MINH CHIẾN