Đội VTV Bình Điền Long An đã đến Thái Lan thi đấu vòng loại AVC Champions League 2026

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và học trò có mặt tại Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu quan trọng. Ảnh: VTVBĐLA

Ngày 24-2, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng Ban huấn luyện và cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã đến Thái Lan chuẩn bị cho cuộc đấu với đối thủ Supreme Tip Chonburi-E.Tech (Thái Lan).

Trận đấu được tổ chức lúc 17 giờ ngày 26-2 theo giờ địa phương. Đội thắng trong trận đấu sẽ có suất đại diện cho bóng chuyền nữ Đông Nam Á góp mặt AVC Champions League 2026 sẽ tổ chức vào tháng 4 ở Hàn Quốc.

Đội VTV Bình Điền Long An đã trở lại tập luyện từ ngày 20-2, sau nghỉ Tết. HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa chỉ đăng ký 11 cầu thủ thi đấu tại Thái Lan gồm Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Thị Hương Ngò (chủ công), Nguyễn Thị Trà My, Phạm Cao Trâm Anh (đối chuyền), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương (phụ công), Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên (chuyền 2) và Võ Thị Thảo Nguyên (libero)...

Đội VTV Bình Điền Long An đã xây dựng kế hoạch tham dự AVC Champions League 2026 vào tháng 4 năm nay. Tuy vậy, Liên đoàn bóng chuyền châu Á bất ngờ thay đổi thể thức trao suất tham dự giải. Vì vậy, đội bóng bị ảnh hưởng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn nên phải chuẩn bị gấp rút sang Thái Lan thi đấu.

Năm ngoái, đội VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi á quân AVC Champions League 2025. Giải đấu dành cho đại diện là các câu lạc bộ vô địch của các quốc gia là thành viên của Liên đoàn bóng chuyền châu Á.

MINH CHIẾN