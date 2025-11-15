HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa trở lại đấu trường SEA Games sau 10 năm

Sau 10 năm, Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục góp mặt tại Đại hội thể thao Đông Nam Á nhưng lần này ở vai trò thành viên ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ tham dự SEA Games 33-2025 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần cuối cùng phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa thi đấu Đại hội thể thao Đông Nam Á là kỳ SEA Games 28-2015 tại Singapore. Lúc đó, cô cùng đồng đội giành tấm HCB sau khi thua trận chung kết trước đối thủ Thái Lan.

Sau 10 năm, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã rời sân đấu và đảm nhiệm công tác HLV trưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An. Năm nay, HLV này đã được HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng Cục TDTT Việt Nam trao nhiệm vụ tham gia ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ giữ nguyên thành phần ban huấn luyện tập huấn giai đoạn 2 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025. Do vậy, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa chắc chắn là thành viên Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt tại SEA Games 33-2025.

Trải qua 10 năm, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa có nhiều thay đổi về chuyên môn. Từ vai trò cầu thủ thi đấu trên sân cho tới là HLV trưởng của 1 câu lạc bộ thi đấu trong nước, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa luôn khẳng định mình đặt ưu tiên hàng đầu là sự kỷ luật và tinh thần thi đấu của từng cầu thủ trong đội hình. Năm 2025, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã giành ngôi vô địch quốc gia cùng đội VTV Bình Điền Long An.

Tại giai đoạn tập huấn đầu năm 2025 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham gia ban huấn luyện tranh tài tại AVC Nations Cup, VTV Cup 2025, Shanghai Future Stars 2025, Giải vô địch thế giới 2025, SEA V.League 2025.

Kết thúc trận chung kết giải vô địch quốc gia 2025 ở Ninh Bình, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa từng chia sẻ: “Mỗi nhiệm vụ chuyên môn ở bất kỳ đâu gồm cấp độ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia thì tôi luôn giữ sự tập trung vào công việc. Điều hạnh phúc nhất của công việc huấn luyện chính là được thấy các cầu thủ thi đấu thành công, mang lại kết quả như kỳ vọng”.

Hôm nay 15-11, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tới Vĩnh Long tập huấn để sẵn sàng cho giai đoạn nước rút chuẩn bị SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN