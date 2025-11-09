Sự trở lại ngọt ngào của tuyển thủ bóng chuyền Đặng Thị Kim Thanh

Kim Thanh đã có phong độ tốt nên được trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn gần nửa tháng tại Quảng Ninh với nhiệm vụ hướng đến giành thành tích ở SEA Games 33-2025. Khi trao đổi, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng bày tỏ rằng những cầu thủ ông tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giai đoạn 2 của năm 2025 là người đã có phong độ tốt tại lượt về của giải vô địch quốc gia năm nay.

Còn nhớ tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình ở vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025, khi trao đổi rằng bản thân có nghĩ sẽ được cơ hội góp mặt đội tuyển bóng chuyền quốc gia hay không?, Kim Thanh chỉ cười bày tỏ: “Còn nhiều cầu thủ rất tốt chuyên môn đang thi đấu tại các đội bóng. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ được cơ hội đó. Tôi chỉ tập trung làm tốt nhất chuyên môn trên sân thôi”. Khép lại giải vô địch quốc gia 2025, tay đập này tiếp tục lên ngôi vô địch cùng đội VTV Bình Điền Long An và cô cũng có suất lên tuyển.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những phân tích về Kim Thanh, một trong số đó ông đánh giá cao phong độ được cầu thủ thể hiện thời gian qua. “Kim Thanh là cầu thủ có thể tuân thủ tốt yêu cầu chuyên môn và mọi người đã thấy phong độ của tay đập này tại giải vô địch quốc gia 2025. Vì thế, Kim Thanh được tập trung đội tuyển là hoàn toàn phù hợp”, ông Kiệt từng trao đổi.

Những buổi tập luyện tại Quảng Ninh lúc này, Kim Thanh vẫn theo kịp đồng đội để hoàn tất các giáo án chiến thuật mà thầy Kiệt đưa ra.

Xét về kinh nghiệm và thành tích, Kim Thanh là một trong những gương mặt kỳ cựu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vì cô từng là thành viên giành HCB tại SEA Games 30-2019. Sau giai đoạn trên, Kim Thanh vắng dần ở các lần tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô đã không được trao suất tham dự SEA Games 31 và SEA Games 32.

Tại giai đoạn tập trung thứ nhất đầu năm 2025, Đặng Thị Kim Thanh không có tên trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Dẫu thế, sự trở lại của tay đập này ở thời điểm hiện tại được đánh giá là phù hợp bởi vì HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có thêm sự lựa chọn con người vào vị trí cần thiết.

Kim Thanh là 1 trong những cầu thủ đa năng có thể thi đấu phụ công và đối chuyền với phong độ cao. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Kim Thanh đã hẫng nhịp về chuyên môn bởi cô muốn rẽ ngang sự nghiệp tìm định hướng mới. Rất may sau đó, cầu thủ lấy lại sự ổn định tinh thần rồi trở lại với bóng chuyền thành tích cao trong đội hình VTV Bình Điền Long An. “Tôi và đồng đội nỗ lực tập luyện để đội bóng đạt được phong độ tốt nhất. Mỗi người làm tốt nhiệm vụ của mình thì đội bóng sẽ là một tập thể mạnh”, Kim Thanh chia sẻ sau khi lên ngôi vô địch quốc gia năm 2025 cùng VTV Bình Điền Long An. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn nhận, tay đập này là người có lối chơi hiện đại, trong đó khả năng quan sát tốt giúp những pha tấn công hoàn thành được kết quả yêu cầu.

Giai đoạn đầu của mùa giải 2025, Kim Thanh thi đấu vị trí phụ công. Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025, cô thể hiện phong độ chói sáng khi đảm nhiệm vị trí đối chuyền. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết tất cả cầu thủ đạt được phong độ tốt ở quá trình tập huấn đều có cơ hội vào danh sách chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Vì lẽ đó, cơ hội dành cho Kim Thanh vẫn rất rộng mở.

MINH CHIẾN