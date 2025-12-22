Việt Nam vẫn là chủ nhà của một chặng giải SEA V.League 2026

Các cổ động viên bóng chuyền Việt Nam đang chờ xem thông báo về kế hoạch tổ chức giải SEA V.League 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi ngày 22-12 cho biết: “Chúng ta vẫn sẽ là chủ nhà của 1 chặng giải SEA V.League 2026. Tuy nhiên, quyết định rằng Việt Nam sẽ tổ chức nội dung nữ hay nội dung nam chưa được đưa ra. Chúng ta sẽ chờ thông báo từ Ban tổ chức của giải đấu để có thông tin cụ thể cuối cùng”.

Việt Nam bắt đầu nhận quyền đăng cai một chặng của giải SEA V.League từ năm 2023. Với quyền đăng cai này, chúng ta luôn làm chủ nhà giải đấu dành cho nữ. Quốc gia đăng cai chặng còn lại của giải SEA V.League là Thái Lan.

Tuy nhiên, việc thay đổi có thể diễn ra ở năm nay bởi các quốc gia trong khu vực cũng bày tỏ nguyện vọng muốn là nơi tổ chức nội dung nữ. Vì vậy, chúng ta có thể sẽ được trao quyền đăng cai một chặng của nội dung nam giải SEA V.League 2026.

Với nội dung nam của giải SEA V.League, 2 quốc gia thường xuyên tổ chức các chặng đấu từ năm 2023 đến 2025 là Philippines và Indonesia.

Cũng theo ông Lê Trí Trường, khi có quyết định được trao quyền đăng cai giải SEA V.League 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam mới lựa chọn nhà thi đấu phù hợp để trao cơ hội tổ chức giải. Năm ngoái, chúng ta đã tổ chức một chặng SEA V.League 2025 nội dung nữ tại Ninh Bình và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vô địch.

Hiện tại, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đã kết thúc tập huấn sau khi hoàn thành thi đấu SEA Games 33-2026.

MINH CHIẾN