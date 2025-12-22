Bóng chuyền

Việt Nam vẫn là chủ nhà của một chặng giải SEA V.League 2026

SGGPO

Việt Nam sẽ tiếp tục được trao quyền đăng cai một chặng đấu giải bóng chuyền quốc tế Đông Nam Á 2026 (SEA V.League 2026).

Các cổ động viên bóng chuyền Việt Nam đang chờ xem thông báo về kế hoạch tổ chức giải SEA V.League 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các cổ động viên bóng chuyền Việt Nam đang chờ xem thông báo về kế hoạch tổ chức giải SEA V.League 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi ngày 22-12 cho biết: “Chúng ta vẫn sẽ là chủ nhà của 1 chặng giải SEA V.League 2026. Tuy nhiên, quyết định rằng Việt Nam sẽ tổ chức nội dung nữ hay nội dung nam chưa được đưa ra. Chúng ta sẽ chờ thông báo từ Ban tổ chức của giải đấu để có thông tin cụ thể cuối cùng”.

Việt Nam bắt đầu nhận quyền đăng cai một chặng của giải SEA V.League từ năm 2023. Với quyền đăng cai này, chúng ta luôn làm chủ nhà giải đấu dành cho nữ. Quốc gia đăng cai chặng còn lại của giải SEA V.League là Thái Lan.

Tuy nhiên, việc thay đổi có thể diễn ra ở năm nay bởi các quốc gia trong khu vực cũng bày tỏ nguyện vọng muốn là nơi tổ chức nội dung nữ. Vì vậy, chúng ta có thể sẽ được trao quyền đăng cai một chặng của nội dung nam giải SEA V.League 2026.

Với nội dung nam của giải SEA V.League, 2 quốc gia thường xuyên tổ chức các chặng đấu từ năm 2023 đến 2025 là Philippines và Indonesia.

Cũng theo ông Lê Trí Trường, khi có quyết định được trao quyền đăng cai giải SEA V.League 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam mới lựa chọn nhà thi đấu phù hợp để trao cơ hội tổ chức giải. Năm ngoái, chúng ta đã tổ chức một chặng SEA V.League 2025 nội dung nữ tại Ninh Bình và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vô địch.

Hiện tại, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đã kết thúc tập huấn sau khi hoàn thành thi đấu SEA Games 33-2026.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền SEA Games 33-2025 bóng chuyền nam bóng chuyền nữ SEA V.League 2026 Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn