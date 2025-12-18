Đội tuyển bóng chuyền nam thua ngược 2-3 Indonesia ở bán kết

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tưởng như cầm tấm vé vào chung kết nhưng lại lỡ nhịp đáng tiếc ở trận bán kết trước Indonesia.

Cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt trong 2 ván đầu nhưng lại thua ngược chung cuộc 2-3. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã ra thi đấu trận bán kết trước đối thủ Indonesia vào chiều ngày 18-12 với tinh thần hưng phấn nhất. Nhận rõ đội đương kim vô địch SEA Games Indonesia sở hữu nhiều tay đập nhiều kinh nghiệm và có thể chơi chắc chắn ở nhiều tình huống, do thế Ban huấn luyện tập trung yêu cầu từng tuyển thủ Việt Nam phải giải quyết tốt pha tấn công khi cơ hội tới.

Trong 2 ván đầu, lần lượt Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên hay Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Ngọc Thuân… làm tốt đúng yêu cầu. Với sự hưng phấn vào lối chơi, các tay đập của chúng ta đã vượt lên giành chiến thắng bằng điểm số lần lượt 25/21 và 25/20. Trong cả 2 ván đấu, hàng chắn của cầu thủ Việt Nam thi đấu bám sát lưới để hạn chế tối đa các tình huống tấn công của đối thủ. Cùng với đó, các mũi phụ công đánh nhanh giải quyết được tình huống cụ thể.

Tuy nhiên, thế trận lại đổi chiều ở ván thứ 3. Cầu thủ Việt Nam vẫn là những người dẫn điểm trước nhưng lại để Indonesia bám đuổi rồi vượt lên vào thời điểm quyết định với kết quả 25/22. Ban huấn luyện đã có thay đổi khi đưa Phạm Văn Hiệp vào sân thay Phạm Quốc Dư nhưng ở ván đấu, chúng ta mắc lỗi trong tình huống phát bóng quan trọng nên mất điểm số đáng tiếc.

Chủ công Dương Văn Tiên không thể ghi được điểm quyết định mang tới chiến thắng cho đội nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ván thứ 4, đội Indonesia lấy lại tinh thần chơi ổn định trở lại. Trong đó, các tình huống quyết định vẫn do mũi đối chuyền Rivan đập bóng vượt hàng chắn Việt Nam ghi điểm. Kết thúc ván đấu, đội Indonesia thắng 25/19. Tại ván thứ 5, dù Ban huấn luyện đã có điều chỉnh nhưng cầu thủ Việt Nam không thể giải quyết định thắng lợi cuối cùng mà thua 10/15.

Khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển bóng chuyền nam tại trận bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua 2-3 nên lỡ cơ hội vào chung kết SEA Games 33-2025. Đội Indonesia tiếp tục có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch khi lọt vào chung kết.

Vào ngày 19-12, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 với đội thua trong trân bán kết giữa Thái Lan và Philippines.

MINH CHIẾN