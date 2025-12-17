Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games ngày 18-12

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bước vào tranh tài trận đấu bán kết với đối thủ Indonesia để tìm cơ hội tranh tấm vé vào chung kết.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu bán kết ở ngày 18-12 với Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng chuyền SEA Games 33-2025 tại ngày 18-12 là các trận đấu bán kết của bóng chuyền nam trong nhà.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu trước đối thủ rất mạnh là Indonesia ở bán kết thứ nhất. Hai đội bóng không lạ gì nhau do đã nhiều lần chạm trán. Tuy nhiên, phần thắng thường nghiêng về các cầu thủ Indonesia. Ở 2 lần thi đấu gần nhất trước SEA Games 33-2025 là cuộc gặp mặt tại giải SEA V.League 2025, thầy trò HLV Trần Đình Tiền đều thua trận trước Indonesia.

Trước khi vào bán kết SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung giữ tinh thần ổn định. Các cầu thủ quyết tâm thi đấu để có kết quả tốt nhất. Lúc này, đội Indonesia đang là đương kim vô địch SEA Games. Chúng ta có mục tiêu là nỗ lực bảo vệ tấm HCĐ từng có ở SEA Games 32-2023. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu sòng phẳng trước Indonesia. Trận bán kết sẽ diễn ra lúc 15 giờ.

Sau đó, bán kết 2 của giải sẽ là cuộc đấu giữa chủ nhà Thái Lan với Philippines. Cả 2 đội đều hy vọng sẽ giành được kết quả tốt nhất nhằm góp mặt trận chung kết. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 17 giờ 30.

Ngoài ra ngày thi đấu cũng có sự chú ý với 2 trận chung kết bóng chuyền bãi biển đều có sự góp mặt của cầu thủ Việt Nam. Trận chung kết nội dung nữ tổ chức lúc 9 giờ sáng là cuộc đấu giữa Việt Nam với Indonesia. Trận chung kết nam tổ chức lúc 13 giờ là cuộc đấu giữa Việt Nam với Thái Lan.

Lịch thi đấu ngày 18-12:

9 giờ 00: Indonesia – Việt Nam (chung kết bãi biển nữ)

13 giờ 00: Việt Nam – Thái Lan (chung kết bãi biển nam)

15 giờ 00: Indonesia – Việt Nam (bán kết nam)

17 giờ 30: Thái Lan – Philippines (bán kết nam)

MINH CHIẾN