Đội bóng chuyền nam Đồng Nai đăng ký tham dự giải hạng A toàn quốc năm 2026

Đội bóng chuyền nam Đồng Nai chính thức được thành lập, qua đó sẽ thi đấu từ giải hạng A toàn quốc 2026.

HLV Dương Tấn Vinh đã gia nhập đội nam Đồng Nai để chuẩn bị thi đấu giải hạng A toàn quốc 2026. Ảnh: T.THẢO

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, đội bóng chuyền nam Đồng Nai đã đăng ký tham dự giải hạng A toàn quốc 2026 theo các quy định và điều lệ được ban hành.

Tại ngày 7-1 vừa qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai đã ký kết hợp đồng với 5 HLV, trợ lý HLV và 13 cầu thủ bổ sung lực lượng để đội bóng sẽ tập luyện, thi đấu giải hạng A toàn quốc 2026. Đáng chú ý, HLV Dương Tấn Vinh đã ký hợp đồng làm việc với đội bóng chuyền nam Đồng Nai. Trước đó, ông Dương Tấn Vinh vừa kết thúc vai trò HLV trưởng đội Công an TPHCM.

Trước đó vào cuối tháng 12-2025, Từ tờ trình của Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai, đội tuyển bóng chuyền nam tỉnh Đồng Nai đã được xây dựng kế hoạch thành lập và thuộc sự quản lý của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai. Đội bóng được đăng ký tham gia thi đấu các giải bóng chuyền trong hệ thống thi đấu quốc gia từ năm 2026.

Vòng bảng giải hạng A toàn quốc 2026 sẽ tổ chức tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Điện Biên từ ngày 16 tới 30-5. Theo dự kiến, giải sẽ thu hút 14 đội nam góp mặt. Hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hoàn tất đăng ký của các đơn vị trước khi ban hành lịch thi đấu chính thức vòng bảng. Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2026 sẽ tổ chức tại Thái Nguyên từ này 15 tới 25-10.

MINH CHIẾN