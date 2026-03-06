Đội Binh chủng Thông tin sẽ tăng cường thêm ngoại binh Sun Jie tới từ Trung Quốc

Tay đập Sun Jie dự kiến là ngoại binh thứ 2 của đội Binh chủng Thông tin tại vòng 1 giải quốc gia năm nay. Ảnh: VOLLEYBALLBOX

Theo nguồn tin của SGGP, Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin vừa quyết định tăng cường thêm ngoại binh thứ 2 để chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Hiện tại, đội bóng này đang làm việc để đi tới thỏa thuận với tay đập Sun Jie.

Cầu thủ Jie Sun sở hữu chiều cao 1m86, thi đấu sở trường vị trí đối chuyền. Tay đập này có khả năng bật đà tấn công là 3m05. Trong sự nghiệp của mình, Sun Jie từng nhận danh hiệu cầu thủ đối chuyền xuất sắc nhất giải vô địch trẻ U23 châu Á năm 2019 đã tổ chức tại Việt Nam. Nếu thỏa thuận thành công, Sun Jie sẽ sang Việt Nam vào trung tuần tháng 3.

Hiện tại, tay đập này đang thi đấu cho đội Shandong Rizhao Steel tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Trước đó, đội Binh chủng Thông tin cũng đã làm việc để tiến tới ký hợp đồng với ngoại binh Che Wenhan (Trung Quốc). Đây là cầu thủ thi đấu ở vị trí chủ công.

Việc sẽ tăng cường 2 ngoại binh ở các vị trí tấn công để tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cho thấy đội bóng áo lính rất quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Năm ngoái, đội bóng này đã đứng hạng 3 tại giải vô địch quốc gia 2025. Hiện tại, đội Binh chủng Thông tin là đội đầu tiên của giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 quyết định thuê 2 ngoại binh.

Giải đấu năm nay có 8 đội bóng tham dự nội dung nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Hưng Yên, Thanh Hóa và Hà Nội. Vòng 1 của giải tổ chức trong tháng 4 còn vòng 2 sẽ diễn ra trong tháng 10.

MINH CHIẾN